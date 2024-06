Comediante que se burló del Chocó ahora se hizo viral por chiste contra Falcao: “Es sobrevalorado”

El humorista provocó el enojo de los seguidores de Falcao - crédito AFP/@elgordomurillo/Instagram

Debido a los triunfos durante su carrera, en la que fue clave para la selección Colombia en la clasificación para el mundial de Brasil 2014, Radamel Falcao García es señalado por una gran cantidad de hinchas como el mejor futbolista en la historia del país.

Esto, más el éxito que tuvo en clubes como el Atlético de Madrid, Porto o Mónaco, hacen del samario una de las figuras más reconocidas de Colombia y con ello una de las más queridas.

Lo anterior no le importó al comediante Gabriel Murillo, que ha estado involucrado en múltiples polémicas por chistes que ha realizado durante sus shows, pero que en esta ocasión se hizo viral debido a una burla que hizo contra el atacante.

En una publicación con la que Murillo buscaba promocionar un pódcast que realizó con el periodista deportivo Nicolás Samper, el comediante reveló un fragmento en el que afirmó que tenía una “opinión impopular” que entregar.

“Esto es un facto, esto no es debatible, esto es un facto. Radamel Falcao García en la selección Colombia es sobrevalorado”, fueron las palabras de Murillo.

El comediante afirmó que el delantero está “sobrevalorado” - crédito @elgordomurillo/Instagram

Luego de reírse durante varios minutos y que Samper dejará de estar sorprendido por la afirmación de Murillo, el periodista le respondió de manera tajante con un dicho popular para indicarle al comediante que no tenía conocimiento de fútbol.

“Hay un dicho que a mí me enseñaron hace mucho tiempo. La miel no está hecha para la boca del asno”, le respondió Nicolás Samper.

El comentario de Murillo no solo generó la molestia del periodista deportivo, sino que en los comentarios de su publicación se registraron múltiples comentarios rechazando la opinión que tiene sobre Falcao, entre ellos varios fanáticos del fútbol que le pidieron a Murillo no hacer chistes de esa índole.

“Uy no, insulte a cualquier región, pero con Falcao no se meta”, “Falcao es patrimonio nacional, sobre él no se pueden hacer chistes ni nada” o “Bueno, tendrá sus argumentos Murillo para decirlo, todos errados e irracionales, pero son argumentos”, fueron algunos de los comentarios.

No es la primera polémica que protagoniza Murillo

Los primeros minutos del especial de comedia han generado indignación en Colombia - crédito GabrielMurillo/Colprensa

Debido a sus chistes pasados de tono, Gabriel Murillo ya había sido blanco de críticas en el país, siendo una broma sobre el Chocó, lo que provocó que hasta figuras políticas rechazaran su tipo de humor.

“El apartamento de mi mamá es limpio todo el tiempo y el mío es un asco, mi apartamento huele asqueroso todo el tiempo. Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó y yo creo que sí, un poquito. Yo no he ido al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”, es el fragmento que hizo que hasta la gobernadora del departamento se pronunciara al respecto.

Luego de ser tendencia en redes sociales, Murillo afirmó a Infobae Colombia que entendía que su comedia no fuera del agrado de todas las personas, pero aseguró que no buscaba ofender a nadie con su stand up.

“Eso siempre va a pasar, seguramente hay personas en el Chocó que no les gustó el chiste y eso está bien, pero hay gente que entiende que se trató de un show de comedia en el que por una hora voy a hablar mierda, vamos a echar carreta y reírnos de las historias y no es personal, no es un ataque ni que estoy insultando, por eso digo que el del Chocó no es un gran chiste, si queremos hablar de racismo en Colombia ahí hay uno que de verdad es interesante, mi invitación es que si queremos hablar de racismo en Colombia, ahí hay uno y es muy divertido y ese si tiene argumentación y se puede debatir”.