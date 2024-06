Una camioneta con seis ocupantes cayó a un abismo en vía del sur de Bolívar: esto se sabe

Un carro cayó a un abismo en Santa Rosa (Bolívar) - crédito Dagrd - Redes sociales

Un grave siniestro vial fue reportado en la mañana del martes 18 de junio en una vía del municipio Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

El hecho, reportado por medios locales, se produjo cuando un vehículo tipo camioneta se salió de la carretera y cayó por un abismo en la vía que conecta a Canelos con Mina Walter. En el automotor viajaban seis personas, de las cuales una mujer falleció en el lugar de los hechos.

Uniformados del Ejército nacional ayudaron a rescatar a los heridos - crédito Redes sociales

La víctima mortal fue identificada como Inelda Galindo, de 42 años. Los otros cinco ocupantes, que fueron rescatados entre las latas del automotor por socorristas y soldados del Ejército de Colombia que se encontraban cerca del sitio del accidente, fueron trasladados a centros médicos del sur del departamento, donde se recuperan de heridas producto del impacto.

El vehículo rodó varios metros en un abismo de Santa Rosa (Bolívar) - crédito redes sociales

Aunque las autoridades aún no han determinado la causa exacta del siniestro, se sospecha que pudo deberse a una falla mecánica del vehículo. No obstante, no descartan otras hipótesis, como la posibilidad de que el accidente haya sido provocado por otro automotor o por un error humano.

Se espera que, una vez el conductor se recupere de sus lesiones, pueda aportar más detalles sobre lo ocurrido.

Pareja cayó a un barranco en San Jacinto (Bolívar) por intentar huir de un robo

El domingo 16 de junio se reportó un accidente de tránsito que habría sido provocado como consecuencia de la inseguridad en el municipio de San Jacinto (Bolívar), en el cual una pareja fue la principal víctima.

Los hechos se presentaron en el sector de Los Girasoles, donde la pareja conformada por el patrullero activo de la Policía Nacional, Jorge Pérez Manjarrés, y su novia Adriana Vides Sierra, de 26 años, se desplazaban desde el municipio de Ovejas (Sucre) hacia la ciudad de Barranquilla (Atlántico).

Adriana Vides Sierra fue la víctima mortal - crédito Redes sociales

Según información de las autoridades que atendieron el caso, el accidente tuvo lugar entre los municipios San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en el que hubo la colisión de dos motocicletas, en medio de un supuesto intento de atraco.

De acuerdo con las versiones, los ocupantes del otro vehículo habrían intentado detener a la pareja, y al aumentar la velocidad para escapar, las motocicletas chocaron, desencadenando que la moto en la que viajaba Adriana y Jorge Pérez Manjarrés cayera por un barranco.

Debido al fuerte impacto, Adriana Vides Sierra, de 26 años, perdió la vida en el acto. La víctima viajaba como parrillera en la motocicleta conducida por su pareja.

Por su parte, Jorge Pérez Manjarrés resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al hospital local de San Jacinto. En el accidente también habría influenciado las condiciones de la carretera, la cual estaba mojada por la lluvia que había caído durante gran parte del domingo.

El patrullero trató de huir de un robo - crédito Redes sociales

Adriana Vides Sierra, originaria del municipio de El Carmen de Bolívar, era madre de un menor de edad. Su muerte generó gran conmoción entre los habitantes de su municipio, quienes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.

“Mi amiga del alma, Dios te cuide mucho. Eres una amiga muy linda, súper cariñosa; te voy a extrañar mucho. Dejaste mucho amiga. Adriana Vides te llevo en mi corazón”, escribió uno de sus amigos en una publicación en redes sociales.

Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que en 2023 murieron 8.264 personas en siniestros viales, con un promedio de 22 fallecidos por día. Los motociclistas fueron las principales víctimas, con un 59% del total de fallecimientos (4.914 muertos), seguidos de peatones, con 21% (1.799 muertes), conductores de automóviles, con 7% (632 muertes) y ciclistas, con el 5% (453 muertes).