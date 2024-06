Miguel Varoni ya pasó la página con ‘Pedro el escamoso’: está trabajando en nueva producción

Tras finalizar las grabaciones de 'Pedro el escamoso', Miguel Varoni confirmó su próximo proyecto - crédito @soyvaroni/Instagram

Miguel Varoni, actor y director colombiano-argentino, es ampliamente reconocido por su trabajo en telenovelas y series de televisión tanto delante como detrás de las cámaras.

Tras despegar hasta convertirse en uno de los galanes por excelencia en la televisión colombiana con su participación en Los Cuervos, Gallito Ramírez, La potra zaina, Las Juanas o La caponera, su interpretación de Pedro Coral Tavera en Pedro el escamoso no solo terminó de consagrarlo entre el público colombiano, sino que le abrió las puertas de la internacionalización hasta convertirse en un habitual de las producciones de la cadena Telemundo.

2023 y lo que va de 2024 han sido años de bastante trabajo para Varoni, debido a su participación en el regreso de Pedro el escamoso, en el que parte del elenco original hizo su regreso. Junto a Marcela Mar, Álvaro Bayona y Juan Carlos Arango, hay algunas nuevas incorporaciones como Carlos Torres (coprotagonista junto a Varoni), Ana María Trujillo, Carolina Serrano y Luz Estrada.

Esta fase de la historia original de Dago García constará de 23 episodios de 45 minutos cada uno, en una colaboración entre Caracol Televisión y Star+.

No obstante, y tras finalizar las grabaciones, Varoni no se quedó quieto y ya confirmó que está trabajando en una nueva producción televisiva, esta vez como director. Así lo hizo saber en una reciente entrevista para People en Español, en la que se confirmó que el pasado lunes 17 de junio comenzó la grabación en Miami la serie Sed de venganza, que contará con la participación de la cubana Isabella Castillo y el ecuatoriano Danilo Carrera como protagonistas. Varoni es el director de esta producción junto a Camilo Vega, motivo por el que se mostró complacido durante la charla.

“El elenco me tiene fascinado, estoy enamorado del elenco, un elenco con muchas ganas, ganas de dejar una huella (...) Eric Vonn [libretista] me sorprende cada vez que leo los capítulos. Es maravilloso lo que está escribiendo. Creo que en Telemundo, como siempre, una vez más estamos asumiendo riesgos maravillosos”, manifestó.

Varoni, que durante su tiempo en dicha cadena figuró como actor en producciones como Más sabe el diablo, La casa de al lado, El señor de los cielos o Marido en alquiler, expresó cómo afronta esta faceta detrás de cámaras, valiéndose de sus propias experiencias como actor.

“Trato de dirigirlos como me gustaría que me dirigieran a mí cuando soy actor”, explicó. “Soy un director que le ha robado a todos los directores con los que he trabajado, entonces soy una mezcla de muchos directores. Cuando me preguntan ‘pero cómo diriges tú’, [respondo] ‘como dirigen todos los directores que me han dirigido a mí’. A todos les he robado, a todos”, indicó.

Este será el argumento para ‘Pedro el escamoso 2′

Miguel Varoni y Carlos Torres serán los protagonistas en el regreso de 'Pedro el escamoso' a Disney+ el próximo 16 de julio - crédito Caracol Televisión

El regreso de una de las producciones insignia de Caracol Televisión girará alrededor de Pedro Coral Tavera —interpretado por Varoni— y su retorno a Colombia, luego de vivir durante 20 años en el extranjero.

Cuando el Mompirri vuelve a Bogotá, se encuentra con un panorama muy distinto al que dejó. Entre estos cambios se incluye su hijo, Pedro Jr. —interpretado por Carlos Torres—, que ahora es un profesional exitoso. Por su afán de hacer que su hijo se sienta orgulloso de él, Pedro comienza a inventar toda clase de historias con el fin de esconder lo que realmente fue una vida marcada por las dificultades económicas, lo que llevará a toda clase de situaciones con viejos y nuevos conocidos.

Como ocurrió en su día con la telenovela original y su secuela, Como Pedro por su casa, de 2003, los libretos corrieron a cargo de Felipe Salamanca, acompañado por Juan Carlos Villamizar y Dago García en la producción ejecutiva. En la dirección, Villamizar asumió este papel acompañado de Juan Carlos Vásquez y Andrés Marroquín.