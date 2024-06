Copa América 2024: la selección Colombia y los jugadores que debutan en el torneo continental

De los 26 convocados por Néstor Lorenzo, hasta nueve jugadores podrían jugar por primera vez la Copa América con la selección Colombia - crédito FCF

El inicio del proceso de Néstor Lorenzo como entrenador de la selección Colombia llegó en un momento especialmente delicado, luego de una traumática eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022 con dos entrenadores (Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda) en los que la irregularidad y la falta de acierto de cara a la portería sentenciaron a la Tricolor a quedarse fuera de una Copa del Mundo por primera vez desde 2010.

Los malos resultados y los insistentes rumores de un vestuario dividido terminaron por distanciar a la afición de sus jugadores, siendo el caso de James Rodríguez el paradigma de ese conflicto. Con la llegada del argentino al banquillo, este advirtió que daría comienzo a una renovación del plantel para este proceso rumbo al Mundial 2026 en Norteamérica.

Pese a que en los primeros partidos bajo su mando se evidenció cierta impaciencia por no darle rápidamente oportunidades a otros nombres, esa renovación tuvo lugar y ahora, cuando está por iniciar la Copa América en los Estados Unidos, es una realidad. Prueba de ello es que hasta nueve jugadores tienen la posibilidad de hacer su debut en el certamen continental, principalmente jugadores de ataque.

Mientras en la portería se mantienen tres habituales de las convocatorias en los últimos años (hecho que no dejó de ser controvertido, pues Lorenzo decidió no llamar para la Copa América a Kevin Mier, figura con Cruz Azul en el fútbol mexicano), en la defensa solo hay un debutante: Deiver Machado. El lateral izquierdo del R.C. Lens de la liga de Francia no gozó de muchas oportunidades durante el ciclo anterior, al punto que no jugó partidos de Eliminatorias ni con Queiroz ni con Rueda. Ahora, con 30 años se presenta como una de las variantes en el costado izquierdo, como una presumible alternativa al titular Johan Mojica.

La línea de volantes también verá varios debutantes en Copa América. Mientras Matheus Uribe y Jefferson Lerma son los experimentados en la recuperación, nombres como los de Kevin Castaño y Richard Ríos emergen no solo como alternativas, sino como posibles titulares ante los problemas físicos que arrastra Uribe luego de su presencia en el amistoso contra Estados Unidos. Por lo demás, ambos cuentan ya con la confianza de Lorenzo, habiendo disputado varios partidos de Eliminatorias.

En la creación de juego, Jorge Carrascal se presenta como una de las variantes a tomar en cuenta por parte de Lorenzo para suplir a James, algo que el jugador de Dinamo Moscú demostró ser capaz de hacer cuando el entrenador argentino le dio la oportunidad. En esa posición también figura Yáser Asprilla, jugador del Watford inglés. Con 20 años iría en principio por detrás de Carrascal en las preferencias de Lorenzo, si bien ya tuvo la oportunidad de jugar 45 minutos en el amistoso ante Bolivia y su polivalencia le permite jugar también por la banda derecha.

En los extremos se encuentra la gran esperanza de Colombia en la Copa América. Y es que ante la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, su lugar lo tomó Jhon Arias durante las eliminatorias, y ahora conforma junto con Luis Díaz unas de las parejas de extremos más peligrosas del torneo.

Además, el jugador del Fluminense de 26 años convirtió en los tres últimos amistosos de la selección ante Rumania, Estados Unidos y Bolivia, lo que le permite llegar con buenas perspectivas de una participación en su primera Copa América. También destaca la presencia de Luis Sinisterra, que a pesar de estar en duda para la convocatoria por una lesión en la fecha FIFA anterior, finalmente logró sumarse a la lista de 26 convocados y sería el revulsivo para Luis Díaz desde el banco de suplentes.

En cuanto al delantero centro, la posición que más dolores de cabeza dio a los entrenadores tras el paulatino alejamiento de Falcao García de la selección; Lorenzo optó por confiar en Rafael Santos Borré como su titular. Mientras el goleador Miguel Angel Borja aguarda por su oportunidad, Lorenzo tiene otras dos opciones que ya empiezan a dar resultados en el campo de juego y que podrían debutar en la Copa América: Jhon Córdoba y Jhon Jáder Durán.

Durán, figura en el Aston Villa con 20 años, necesita mayor continuidad, pero ya dejó evidencias de ser un jugador letal en el área rival durante el amistoso ante Estados Unidos. Por su parte, Córdoba, con 31 años, vio abiertas por primera vez sus chances de jugar con la Tricolor en el ciclo Lorenzo, al punto que ya convirtió en los amistosos ante Rumania y Bolivia.

De este modo, la Copa América se presenta como un escenario en el que Colombia podrá asentar varios nombres que pueden ser fundamentales para concretar el cambio generacional, asegurar la clasificación al Mundial y alcanzar una figuración destacada en el mismo, en 2026.