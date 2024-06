Carolina Cruz expuso a sus compañeros de trabajo en reuniones y sacó más de una risa: “Parece un colegio”

La presentadora dejó al descubierto la buena relación que sostienen después de terminar las grabaciones y cómo bromean entre si - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas del mundo del entretenimiento en el país. Su paso por el Concurso Nacional de Belleza y su desenvolvimiento frente a las cámaras, le han servido para destacar como presentadora en programas como Noticias RCN –en la sección de entretenimiento– y Día a Día, del que forma parte.

Sostuvo una relación por más de 12 años con el actor Lincoln Palomeque, con quien, fruto del amor que profesaron, nacieron sus hijos Matías y Salvador, que se han robado todas las miradas en redes sociales desde que llegaron al mundo. Actualmente, alterna su trabajo como presentadora con las actividades que realiza con la fundación ‘Salvador de sueños’.

Recientemente, la presentadora publicó un video en sus redes sociales en el que se observa cómo es la dinámica después de las grabaciones de Día a Día. En el clip se observa a los compañeros de Carolina Cruz –entre los que están Carlos Calero, Carolina Soto y ahora, ‘Campanita’ del Desafío XX– y da muestras de la buena relación que existe entre ellos, como si se tratara de un colegio.

Y es que como si se tratara de un grupo de amigos en temporada escolar, mientras el profesor llega a impartir las directrices del día, se puede ver al chef Juan Diego Vanegas lanzándole una almohada a Soto en la cara, mientras el director entrega datos relevantes del matutino. Llama la atención, de manera jocosa, que la presentadora se quejó con el jefe –como una niña– y afirmó que la estaban molestando.

En otra de las imágenes se puede ver cómo Vanegas está recostado en el sofá del espacio que comparten en común y sobre él se sientan Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz, afirmando nuevamente que las reuniones efectivamente parecían las horas libres del recreo en el colegio. “Esto parece un colegio… Montonera!”, escribió la exreina mientas miraban sonrientes a la cámara.

Entre los comentarios de los internautas destacan varios positivos sobre la buena relación que existe entre los presentadores del programa y otros, simplemente atinaron a decir que se trataba de una familia, teniendo en cuenta que comparten todos los días el mismo set.

Esto ganaba en sus inicios en el modelaje

Carolina Cruz saltó a la fama, cuando formó parte del Concurso Nacional de Belleza, en el que quedó como virreina frente a Catalina Acosta, representante por Cundinamarca. Recientemente, en su pódcast, la presentadora de Día a Día reveló que se sometió a una serie de intervenciones estéticas para mejorar su apariencia con el fin de ganar el certamen de belleza colombiano y llegar a Miss Universo.

Primero destacó como presentadora en el Canal RCN, encargada de la sección de entretenimiento del noticiero y como una de las anfitrionas de Muy buenos días. Luego, en 2013 llegó a Caracol Televisión y tras ejercer el mismo rol en las galas de Miss Universo, el Festival Internacional del Humor o en Colombia’s Next Top Model, la vallecaucana se sumó desde 2018 al matutino de Caracol, programa en el que sigue hasta hoy.

Carolina comenzó su historia sobre el reinado, explicando que empezó a modelar cuando tenía 16 años en eventos organizados en centros comerciales de Cali, en los que su belleza le aseguró notoriedad, pero también un dinero significativo. “Ahí empecé a ganarme mi platica. En ese momento por cada desfile cuando tenía 16 o 17 años me pagaban 50.000 pesos y yo me sentía archimillonaria y me acuerdo que iba y compraba camiseticas que decían ‘Azuquitar’. Abrí mi primera cuenta de ahorros, pero también decidí desde mis 17 años hacerme cargo de mi familia”, compartió.