Isabella Santiago confesó que hizo brujería en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No fui feliz allí”

Isabella Santiago aceptó que practicó brujería dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @isabella.san/Instagram

Isabella Santiago finalmente habló de su paso por La casa de los famosos Colombia y contó su experiencia dentro del encierro en donde practicó brujería, según confesó: “Hicimos un par de rituales con unas compañeras galácticas”, dijo la venezolana.

Por otro lado, la actriz transgénero reveló que no la pasó muy bien durante el tiempo que estuvo en el juego, pues se le dificultó confiar y entablar relaciones sinceras con los demás participantes. “Nadie quiere que el público conozca su lado oscuro, por eso todos estábamos fingiendo”, añadió.

Tras su llegada de México, país al que viajó Isabella Santiago tan pronto salió de La casa de los famosos Colombia para presentar casting en varios canales internacionales en los que tenía pendientes propuestas de trabajo, la actriz venezolana rompió su silencio respecto a temas que el público le venía pidiendo que aclarara sobre su paso por la competencia de convivencia.

La actriz aseguró que no ha podido superar el hecho de que fuese expulsada de la competencia - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Lo primero que dejó claro la actriz trans es que desde su punto de vista y basada en su versión ella no cometió acoso contra el panameño Miguel Melfi, como se mencionó, pues se especuló que esta habría sido la razón de su expulsión. “Esa noche todos habían tomado mucho y teníamos claro que era una recocha, no me sobrepasé con nadie, todo quedó grabado”, agregó.

Sin embargo, y pese a que se proyectaba como una de las posibles finalistas, la producción decidió sacar a Isabella de la casa, así como ocurrió con la presentadora paisa Nanis Ochoa, a quien ‘El Jefe’ sacó por incumplir las reglas.

En diálogo con la revista Vea, Isabella aseguró que no se arrepiente de lo ocurrido, tampoco cree que su salida haya sido justa teniendo en cuenta que no fue la única que se “portó inadecuadamente” en esa fiesta, pero que de igual manera, prefiere pasar la página y continuar enfocada en el futuro de su carrera artística.

Isabella Santiago fue acusada y criticada por acoso con Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito captura de pantalla Canal RCN y ViX

“Quería salir”

El mayor conflicto de Isabella Santiago dentro de La casa de los famosos fue el hecho de tener el espacio de regresar a su apartamento al final del día, esta condición la hace negarse a la idea de volver a otro reality de convivencia, aunque admite que si le gustaría entrar a otra competencia. “Repetiría uno de cocina o de baile también me gustaría”. La actriz ya pasó por la cocina de Masterchef Celebrity en 2023.

Isabella Santiago ya tiene nuevos proyectos después de su participación en ‘La casa de los famosos Colombia' - crédito @isabella.san/Instagram

Según compartió la actriz transgénero lo que para muchos fue un logro, para ella se convirtió en algo tormentoso, ya que al estar rodeada de personas desconocidas con las que debió compartir 24/7 le generó conflicto debido a la desconfianza de la que sufre desde pequeña.

“Yo le pedía a Dios y al universo todos los días: ‘sácame, sácame, sácame’. Yo todos los días quería salir de la casa. Yo no estaba a gusto adentro, en serio, yo no era feliz adentro de la casa”, afirmó en la misma entrevista.

Pese a lo negativo, Isabella pudo trabajar en otros aspectos de su personalidad que la convirtieron en un mejor ser, aun así, no logró acercarse a muchas personas en la casa lo que la llevó a acomodarse en el equipo galáctico en el que inicialmente se unieron los que se autodenominaron “diferentes”, es justamente en este grupo en el que consiguió empatizar con Martha Isabel Bolaños y Mafe Walker con quienes aseguró que realizó varios rituales dentro del lugar.

La actriz venezolana habló sobre esa parte que no ha tomado la decisión de cambiar aún - crédito @itmyol/X

“Teníamos nuestras ceremonias y nos iba súper bien con Mafe y Martha. Incluso yo me acuerdo que a veces, bueno, a mí me tildaban allá adentro de la bruja, que la bruja Isabella.... O sea, yo soy una bruja moderna, una bruja blanca. Hay millones de brujas en este mundo, solo que no entendemos el poder que tenemos. El hecho de que seamos brujas no quiere decir que tiene una connotación negativa, es más, el poder que tiene, la fuerza que tiene el hecho de ser bruja es tan poderosa que el hombre le tiene miedo y obviamente te va a decir está mal, si nos quemaron, nos quemaron durante siglos”, explicó.

Al finalizar, la actriz detalló que procura mantenerse limpia de lo que llama energías negativas, por eso no vio nada de la casa cuando fue expulsada, sentía que era “algo tóxico”. Se dedicó a ella, a trabajar en sus sueños y a confiar en su poder.