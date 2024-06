Carlos Ramón González se sacudió: negó que esté involucrado en el escándalo de corrupción de la Ungrd

Carlos Ramón González es amigo del presidente de la República Gustavo Petro - crédito Leo Queen/Presidencia

Cansado de lo que para él serían versiones periodísticas sin fundamento, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, rompió el silencio y se refirió a los señalamientos sobre su supuesta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); en un caso en el que están implicados Olmedo López y Sneyder Pinilla.

A la salida del debate de control político que se llevó a cabo en el Senado de la República y en el que se le indagó por supuestos perfilamientos e interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, tras las denuncias hechas por David Luna, senador de Cambio Radical, el funcionario –exmilitante del M-19 y fundador del Partido Alianza Verde– se pronunció, e intentó despejar cualquier rumor en su contra.

“Hasta ahora lo que ustedes han visto en medios, tal cual: el decir de que me van a mencionar. Si ustedes ven las declaraciones de Olmedo en ningún momento ha dicho ‘sí Carlos Ramón dijo esto o aquello’. Nunca me ha mencionado. Por eso, el decir de los medios es lo único que existe”, afirmó González, con lo que le salió al paso a las acusaciones que pesan en su contra.

Carlos Ramón González ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) - crédito Colprensa

¿Por qué estuvo en la Corte Suprema de Justicia?

De esta forma, indicó que su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia se dio en calidad de testigo, en el caso en el que se investigan las presuntas conductas punibles del presidente del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas: que son dos de los congresistas salpicados tanto por López, exdirector, y Pinilla, exsubdirector del Riesgo de la entidad.

“Yo llegué allá como testigo, y a decir lo que me consta y lo que no. Yo tengo que decir claramente que no tengo nada que ver con lo que dicen estas personas que ya se declararon culpables de unos delitos. Podemos decir que son unos delincuentes tratando de salvarse enlodando a todo el mundo”, agregó el funcionario, que salió en defensa de su honra luego de las graves acusaciones que pesan en su contra.

Carlos Ramón González llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2022, al inicio de la actual administración de Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República

González, de 65 años y que hizo parte de las filas del M-19 entre 1980 y 1990, primero como líder estudiantil y luego como miembro del comando superior del movimiento, se reincorporó a la sociedad en su trasegar político, siempre cercano de Petro. En medio de este megacaso de corrupción, su nombre ha salido a relucir como uno de los que habría participado en la repartición de coimas y contratos.

Así como también han sido involucrados otros funcionarios y exintegrantes del Estado, como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el titular de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz. De esta última, lo que se ha dicho por parte de Pinilla es que era la “mensajera” de Name, presidente del Congreso, en la entrega de $3.000 millones provenientes de la Ungrd.

