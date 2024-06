Artistas reaccionaron con palabras de aliento a Don Omar luego de revelar que padece cáncer

Don Omar confirmó que padece cáncer y sus colegas junto a sus seguidores enviaron mensajes de apoyo - crédito EFE/Eva Marie Uzcátegui

Toda una sorpresa fue el anuncio de Don Omar, uno de los más grandes exponentes del reguetón en el mundo, al confirmar que padece cáncer. La noticia la difundió el intérprete de temas como Salió el sol, Dile y Ayer la vi a través de su cuenta de Instagram, con una fotografía en la que en su mano muestra la cinta de ingreso a un hospital en Orlando, Florida.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer”, escribió el denominado rey del reguetón con la esperanza de una pronta recuperación. “Las buenas intenciones son bien recibidas. nos vemos pronto. #fuckcancer”, escribió el músico. Cabe mencionar que, el artista no confirmó el tipo de cáncer que padece y hace cuánto tiempo recibió el diagnóstico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El artista compartió por sus redes sociales una foto donde anuncia que fue diagnosticado con cáncer - Crédito @donomar / Instagram

Al poco tiempo de haber emitido el pronunciamiento en sus redes sociales, el cantante de reguetón recibió varios mensajes de apoyo de sus colegas del género, así como de otros músicos con los que ha trabajado. Entre los nombres que destacan en la publicación se encuentran Olga Tañón, Jerry Rivera, Farruko y el colombiano Reykon.

Una de las primeras en pronunciarse fue la cantante Olga Tañón, que en su mensaje dedicó unas sentidas palabras y deseó pronta recuperación al reguetonero: “Mi niño lindo, tu eres un guerrero de miles de batallas y le ganarás esta también, por supuesto”.

Farruko escribió un emotivo mensaje a Don Omar al enterarse que tiene cáncer - crédito @farruko/Instagram

Por su parte, su colega y amigo Farruko también deseó pronta recuperación al artista recurriendo al poder de la oración. Cabe recordar que, el boricua decidió dedicar algunas de sus letras a Jesús en su camino a la redención y dejando de lado las letras con contenido sexista y ofensivo.

“Pa lante esa prueba la superamos por q la superamos maestro en nombre de Jesus 🙏🏻”, escribió el intérprete de temas como Pepas y Sunset en la publicación del también conocido ‘rey del reguetón’.

Daddy Yankee también se pronunció sobre el cáncer que padece Don Omar - crédito @daddyyankee/Instagram

Otro de los artistas del género urbano que se pronunció al respecto fue Daddy Yankee, que se retiró de los escenarios hace algunos años. Al respecto, el intérprete de Gasolina escribió: “Pa’ lante William la primera batalla mental y de actitud la tienes gana, mis respetos. Ahora a ganar la física! Estás en mis oraciones, y sobre todas las cosas, más que nunca te deseo: SALUD Y VIDA! Estamos Contigo, Dios Te Bendiga”.

Sean Paul, cantante jamaiquino y colega de Don Omar, fue uno de los primeros artistas en compartir su apoyo, “mantente fuerte mi hermano, salud y bendición”, comentó el intérprete de I´m Still in Love with You, en la publicación del rapero puertorriqueño.

Ozuna también se unió a las palabras de aliento y pronta recuperación para Don Omar - crédito @ozuna/Instagram

Finalmente, Jerry Rivera también deseó al artista pronta recuperación por el tratamiento que espera para eliminar de su cuerpo esta enfermedad. El salsero escribió: “Vamos pa’lante campeón. Usted conoce la palabra y conoce a Dios desde hace mucho. Eres ganador desde siempre y eso no va a cambiar. Está sano en el nombre del señor!”.

Mensajes de colombianos

Pero no solamente fueron artistas de talla internacional quienes desearon pronta recuperación al reguetonero, pues otros famosos también se unieron a la cadena de mensajes tras la sorpresa. Colombianos como Diva Jessurum, Reykon e incluso, la cantante Fariana que recientemente cambió su nombre artístico, también dedicaron emotivas palabras.

También sus seguidores han dejado mensajes de apoyo al confesar la enfermedad que padece, de los cuales destacan: “La salud te fue dada al nacer, no vamos a la guerra por la victoria, vamos a la guerra VICTORIOSOS A TOMAR LO QUE YA NOS FUE DADO! La sangre de Cristo ya limpió tu cuerpo🙏🏼🙌🏼”; “vamos mi negro! Sanidad para ti”.