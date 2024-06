Gustavo Bolívar defendió a Francia Márquez por sus viajes en helicóptero tras el atentado contra su padre: “Pensaron que era simple arribismo ”

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social- crédito Joel Gonzáles/Presidencia

En horas de la tarde del domingo 16 de junio, el papá de la vicepresidenta Francia Márquez, Sigifredo Márquez, sufrió un atentado en las vías que conectan a los municipios de Suárez, Cauca y Jamundí, Valle del Cauca. El progenitor de la vicepresidenta viajaba en un vehículo con un menor de seis años y dos personas de seguridad.

Tras lo sucedido, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, defendió a la también ministra de la Igualdad. El alto funcionario rechazó las críticas que recibió Francia Márquez, quien se transporta en helicóptero en algunas ocasiones por consideraciones de seguridad.

“Cuando Francia Márquez viajaba en helicóptero a su lugar de residencia en el Valle, por el peligro que corría al hacerlo por tierra, fue crucificada sin misericordia. Nadie creyó que corriera riesgo. Pensaron que era simple arribismo y derroche. Hoy su padre sufrió un atentado en una carretera del Valle”, indicó Bolívar a través de su cuenta de X.

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, defendió a la vicepresidenta Francia Márquez por el atentado que sufrió su padre, Sigifredo Márquez - crédito @GustavoBolivar/X

En otra publicación, el director del DPS se solidarizó con Márquez y rechazó el ataque contra su padre, pero enfatizó que la paz llegará a Colombia.

“Compañera @FranciaMarquezM toda mi solidaridad con tu familia y mi rechazo rotundo a las fuerzas oscuras que atentaron contra tu padre #NoPasarán. La paz llegará a pesar de los violentos y de quienes han hecho de la guerra un vil negocio”, manifestó Gustavo Bolívar.

El acto violento contra Sigifredo Márquez llevó a que la Presidencia, funcionarios del Gobierno, el presidente Gustavo Petro, alcaldes, y diferentes actores políticos se pronunciaran.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que “causa rechazo, profundo dolor y preocupación de Patria que atenten contra el papá y la familia de la señora Vicepresidente de la República”.

Álvaro Uribe se solidarizó con la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @AlvaroUribeVel/X

El presidente Gustavo Petro dejó ver su solidaridad con Francia Márquez: “Un abrazo de solidaridad para la vicepresidenta @FranciaMarquezM por el atentado contra su padre. Le pido a las autoridades iniciar las investigaciones pertinentes”.

Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que lo sucedido genera “tristeza que hoy en el día del padre, la Vicepresidenta @FranciaMarquezM reciba la noticia de un atentado contra su padre. La violencia no puede seguir arrebatándole la felicidad a las familias colombianas. Un abrazo para ella y toda su familia”.

Sigifredo Márquez acompañó a su hija, Francia Márquez, en el acto de posesión, el 7 de agosto de 2022 - crédito Luisa González/REUTERS

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, condenó los hechos y aseguró que se deben tomar medidas para que los ciudadanos no se vean afectados por hechos de violencia: “¡Esto hay que condenarlo! Los terroristas no pararán su espiral de violencia contra el pueblo si no se ven amenazados por la fuerza del Estado. ¡Son ellos o somos nosotros! En Cali estamos trabajando para proteger a los ciudadanos, pero no estaremos tranquilos si la región está en peligro. Mi solidaridad con el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, víctima de un atentado en Jamundí”, aseveró el mandatario local.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se solidarizó con la vicepresidenta y aseguró que se debe recuperar la seguridad en el país: “Mi solidaridad con usted y con su familia Señora Vicepresidenta @FranciaMarquezM. Lamentable la situación de orden público que vive Colombia. Se debe recuperar la seguridad. Muchas comunidades están sufriendo el control de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, extorsión y tantos delitos. Que después no sea demasiado tarde”.

La Presidencia de la República afirmó que “los atentados contra la población civil son una flagrante violación de los derechos internacionales y los derechos humanos. Es inaceptable que los grupos armados que operan en la zona sigan usando la violencia desproporcionada y el terror como herramientas de guerra”.

Así las cosas, anunciaron que “las Fuerzas Militares seguirán en ofensiva contra todas las estructuras que persisten en la guerra y que siguen dificultando los caminos de paz en Colombia. A estos grupos les seguirá cayendo todo el peso de la ley”.

Finalmente, la Presidencia de la República en su pronunciamiento reafirmaron el compromiso de brindar seguridad a los colombianos contra cualquier amenaza.