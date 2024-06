Mujer se enfrentó a ladrones con un palo en un Sitp en Bogotá: evitó que robaran a más personas

Los ladrones alcanzaron a hurtar el celular de la ciudadana - crédito Juan Camilo Sánchez/Infobae

La inseguridad en Bogotá por cuenta de los robos a mano armada sigue poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. En la noche del sábado 8 de junio de 2024, ciudadanos que regresaban a sus hogares fueron víctimas de un violento atraco perpetrado por cinco delincuentes que subieron a un bus del Sitp con armas de fuego y cuchillos.

El caso se registró en la calle 3 con carrera 68, según indicaron los ciudadanos a Infobae Colombia. Los cinco sujetos alcanzaron a hurtar cinco celulares y dos bolsos, aunque en el bus viajaban 13 personas, aproximadamente. El hecho de que otros pasajeros no perdieran sus pertenencias se debió a la acción heroica de una mujer, que se enfrentó a los ladrones.

De acuerdo con los testigos, la ciudadana sacó de su maleta un palo de madera y golpeó a uno de los delincuentes para ahuyentarlos a todos y evitar que más personas fueran víctimas del atraco; incluso, alcanzó a romper el techo del vehículo con el palo. La mujer indicó a Infobae Colombia que, debido a la constante inseguridad, suele llevar con ella un palo para defenderse. “Esta ruta siempre la atracan”, afirmó, refiriéndose a la a H705, que se dirige a Alfonso López, en Usme.

En medio del atraco, a la mujer le robaron su celular, pero evitó que se llevaran su bolso y el palo con el que atacó al ladrón. Otra de las víctimas relató a Infobae Colombia que hacía poco tiempo ya había presenciado un robo. “Antier me robaron. Antier se subieron al bus en el que yo venía y pues hoy”, detalló.

Asimismo, resaltó las acciones de la mujer que defendió a todos con el palo de madera y recalcó la necesidad de que la Policía Nacional vele por la seguridad de la ciudadanía. “Invito a la gente a que nos protejamos un poquito más y que las autoridades estén más pendientes, porque o si no, nos toca tomar la justicia por nuestras manos, porque no vamos a permitir que acaben con la ciudad y con la gente de bien”, aseveró.

En el atraco a mano armada también resultó afectado un niño, al que amenazaron con un cuchillo. Además, dos personas pasaron por episodios de shock y ansiedad luego del violento ataque de los delincuentes. Funcionarios del Sitp aseguraron que las rutas 707, 705, 706 y 11 suelen ser muy inseguras, puesto que los robos se presentan de manera recurrente.

Un patrullero de la Policía Nacional que hizo presencia en el lugar de los hechos explicó a este medio que, en este tipo de casos, las autoridades tienen un protocolo a seguir. Primero toman los datos de los presentes, del conductor y de vehículos involucrado, si es el caso. Luego, las víctimas hacen la denuncia formal y las autoridades comienzan un rastreo de las cámaras de seguridad para identificar el paradero de los señalados atracadores.

Tomarse la justicia por mano propia acarrea sanciones

A pesar de que varios ciudadanos han manifestado en redes sociales y medios de comunicación la necesidad de armarse para defenderse, cabe resaltar que la normatividad colombiana no permite que las personas se tomen la justicia por sus propias manos. Esto a pesar de que en algunas zonas del país no haya presencia de autoridades o de que no se garantice la seguridad de la ciudadanía debido a la ineficacia de estas.

“Ejercicio arbitrario de las propias razones. El que, en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa hasta de un salario mínimo mensual legal”, detalla la Ley 23 de 1991.