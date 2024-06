Sofía Vergara confesó particular detalle de su carrera: “Gasté mucho dinero y fue un desperdicio”

Sofia Vergara habló sobre su acento y como intentó eliminarlo para obtener mejores papeles en Hollywood - crédito Hollywood Reporter

La revista estadounidense The Hollywood Reporter reunió a algunas de las actrices de cine más famosas en Estados Unidos. Nicole Kidman, Jodie Foster, Jennifer Aniston, Naomi Watts, Anna Sawai y Sofía Vergara hablaron de sus inquietudes y las adversidades a las que se han tenido que enfrentar en la industria.

Sofía Vergara, conocida por su papel en la serie Modern Family, se mostró muy crítica entre el resto de actrices. “Me siento muy incómoda aquí porque este es mi grupo de actrices favorito y me doy cuenta de que no sé nada de actuación”. Aunque provocó una reacción de incredulidad, la colombiana dijo que jamás ha ido a una clase de interpretación: “No es malo, es simplemente una realidad”.

La actriz barranquillera que estuvo once años en Modern Family dijo que, en cierto modo, en la comedia ella estaba interpretándose a sí misma. “Nunca en mi vida fui a una clase de interpretación. Y cuando decido hacer algo diferente, es difícil porque este acento es hermoso, pero es como si no pudiera ser científica, ni pueda ser astronauta”, manifestó.

Sobre sus proyectos, la protagonista de Griselda reveló que no quiere volver a ser Gloria, su personaje en Modern Family, pero “no puedo quitarme este acento, pase lo que pase”. De hecho, sobre su acento, la actriz mostró disgusto, pues desde que llegó a Hollywood ha intentado cambiarlo y adaptarlo, pero le ha sido imposible.

La actriz barranquillera ganó cuatro premios Emmy por sus interpretaciones en la pantalla chica de EEUU - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

“Lo intenté al principio de mi carrera. Cuando me mudé a Los Ángeles, me dije: ‘No puedo creer que Penélope Cruz o Salma Hayek no cambien su acento, tendrían muchas más oportunidades. Voy a hacerlo’. Entonces, gasté mucho dinero y tiempo con gente que me enseñaba, y fue un puto desperdicio”, dijo.

Según Vergara, ella siempre busca personajes en los que su acento sea una ventaja. Sin embargo, destacó que por su característico tono latino, “mis papeles como actriz son algo limitados”.

Sofía Vergara y su protagónico en Griselda

Sofía Vergara es la encargada de interpretar a Griselda Blanco en la nueva serie de Netflix - crédito EFE/Elizabeth Morris/Netflix

A pesar de las dificultades con su acento, la ganadora de cuatro premios Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia o musical, supo abrirse camino en Hollywood y conseguir papeles protagónicos en series de alta categoría.

Uno de ellos es el rol de Griselda Blanco, una de las narcotraficantes más poderosas de la época de los carteles, a la que la plataforma de streaming Netflix le dedicó una serie titulada con el mismo nombre. La decisión de la actriz de interpretar a la reconocida criminal generó polémica entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo, pues los espectadores sostienen que este tipo de producciones manchan la imagen del país a nivel internacional.

Sin pelos en la lengua, la actriz barranquillera aclaró, en una entrevista para revista Semana, “que su participación en la serie no pretendía romantizar a la narcotraficante, sino que su propósito era contar la historia más allá del relato de una viuda negra. Fue una mujer empoderada en tiempos en que nadie hablaba de esas cosas y, a pesar de todo, una buena madre”.

"Griselda" sigue la lucha de Blanco por mantener su imperio del narcotráfico en un mundo lleno de peligros y traiciones - créditos Netflix

Vergara también explicó que su intención tampoco era hacer una apología a la maldad, pues vivió en carne propia la violencia y las consecuencias que tiene ingresar al mundo del narcotráfico, ya que un miembro de su familia murió a causa de ello.

Mi hermano Rafael estuvo metido en el negocio y por eso lo mataron en 1996. Es un dolor por el que pasan muchas familias colombianas y que yo conocí de cerca. Ese fue el punto de partida. Nunca he puesto mi nombre en algo en lo que no crea”, añadió.