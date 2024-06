Ganador de ‘Sábados felices’ reveló el truco con el que obtuvo su victoria: Hassam fue pieza clave

Cuenta chistes que fue ganador de 'Sábados Felices' en 2023 reveló cómo lo consiguió y lo que hizo para entrar al programa - crédito Caracol Televisión

Sábados Felices es uno de los programas de entretenimiento más longevo e importante en la televisión colombiana, con más de 50 años de historia alegrando los hogares del país. Entre sus muchas secciones, la de ‘los cuenta chistes’ es especialmente popular, ya que en ella les ofrecen a humoristas amateur la oportunidad de ganar un premio millonario y unirse al elenco del programa.

Es así como en la edición de 2023, Elmer Sepúlveda, conocido artísticamente como ‘Mr. Parkinson’, no solo se llevó el premio de 150 millones de pesos, sino que también se ganó el corazón del público con su talento y carisma.

Sepúlveda inició su camino en el mundo del humor en 2012 y lo hizo cuando sus compañeros de trabajo en la industria de los taladros lo animaron a mostrar su talento en Sábados felices.

De acuerdo con sus declaraciones, en esa temporada sus colegas le decían que tenía un don para contar chistes y le sugirieron varias veces que se inscribiera en el popular programa de televisión.

“Trabajaba en los taladros y mis compañeros siempre me decían: ‘Usted es bueno para contar chistes, cuéntenos chistes a la hora del almuerzo y me decían que por qué no iba a Sábados felices’’. Yo decía que eso era difícil y que por allá solo iba gente profesional. Hasta que me convencieron y fui a presentar un casting y el que hacía la audición era Hassam y cuando me presenté Hassam se rió mucho y ahí fue cuando empecé como cuenta chistes”, narró Sepúlveda en el podcast de Tropicana Entre Valientes con Adriana Bustos, al que fue invitado recientemente.

En sus primeras audiciones, Elmer no tenía todavía el personaje de ‘Mr. Parkinson’, por esos días solo contaba chistes normales y pocas personas sabían de su condición médica.

De hecho, Hassam, que era quien estaba a cargo de hacer los castings, no sabía de su enfermedad y pensaba que estaba “drogado’ hasta que una vez le contó sobre su padecimiento y fue él quien le dio la idea de que hablara de ese tema y se riera de ello.

“Me dijo: ‘Pues hable del Parkinson’ y ahí empezó Mr. Parkinson. Como en la tercera audición porque todavía no me dejaban grabar con mis chistes tan malos. Me dijo: ‘Sea usted, usted es chistoso cuando habla. Hable de usted’ y ahí nació ‘Mister Parkinson’”, reveló Elmer.

Este consejo de Hassam fue lo que le sirvió a Elmer a convertirse en el humorista que es hoy en día y a ver su vida desde otra perspectiva, pues convritió su enfermedad en parte de su acto y esto le dio no solo un enfoque único y auténtico, sino que también le permitió conectar de manera más profunda con su audiencia, quienes admiraban su capacidad para reírse de sí mismo y transformar una adversidad en una fortaleza.

El personaje de ‘Mr. Parkinson’ rápidamente se ganó el cariño del público y el respeto del jurado en Sábados felices. Su autenticidad, combinado con un humor inteligente y sensible, le permitió destacar entre los demás competidores y eventualmente llevarse el premio mayor en 2023.

Su éxito en el famoso programa es un testimonio de su talento y determinación, y un ejemplo inspirador para otros que enfrentan desafíos similares. Tal como sucedió en su momento con Camilo Sánchez, el comediante que tiene la enfermedad de Tourette y también ganó en la misma sección.

El joven hizo parte de las competencias de humor del programa de Caracol Televisión, en 2018, y se convirtió en el ganador de siete episodios consecutivos, en los que se burlaba de él mismo y de su situación de salud.