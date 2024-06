Esposa del cantante Beéle confirmó la infidelidad de su pareja con una modelo venezolana: “Tú eres una de tantas”

Camila Rodríguez desenmascaró a Beéle: el cantante urbano envuelto en un escándalo de infidelidad - crédito Instagram

Camila Rodríguez, esposa del reconocido cantante colombiano de música urbana y dance hall, conocido como Beéle, confirmó públicamente la infidelidad de su pareja con la modelo venezolana Isabella Ladera. Esta noticia llamó la atención en las redes sociales y provocó una gran cantidad de comentarios y especulaciones.

Beéle, cuyo nombre real es Brandon De Jesús López Orozco, es un joven talento que nació en 2003 en Barranquilla, pero creció en Maracay, Venezuela. Desde temprana edad mostró un gran interés por la música, lo que lo llevó a escribir su primera canción a los 10 años y a iniciar su carrera musical a los 13 años.

Su ascenso en la industria musical comenzó en 2019 cuando fue firmado por la compañía discográfica Hear This Music de DJ Luian y Los Mambo Kingz. Su sencillo debut, Loco, se convirtió en un éxito rotundo, acumulando más de 150 millones de reproducciones en YouTube y abriéndole las puertas a colaboraciones con artistas de renombre como Montano y Totoy El Frío en la canción Sola, así como un remix de Loco con Farruko, Natti Natasha y Manuel Turizo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, la vida personal de Beéle estuvo bajo escrutinio desde que su esposa, Camila Rodríguez, revelara la infidelidad del cantante con la modelo venezolana Isabella Ladera. La influenciadora compartió pruebas contundentes que respaldan sus afirmaciones y expresó abiertamente sus sentimientos y perspectiva sobre la situación a través de las redes sociales, pero las borro casi que al instante.

En sus declaraciones, Rodríguez expresó su sorpresa y decepción al descubrir la infidelidad de su esposo, especialmente en un momento en el que se habla tanto sobre el respeto y la sororidad entre las mujeres. Señaló que se sintió humillada al descubrir las conversaciones y los encuentros entre Beéle y Ladera, sobre todo porque la modelo también estaba casada en ese momento, lo que implicaba dos matrimonios afectados por la situación.

Según contó la esposa de Beéle, Camila Rodríguez, el cantante le fue infiel con la modelo venezolana Isabella Ladera - crédito @isabella.ladera/Instagram

En medio de la controversia, Rodríguez decidió compartir más detalles sobre su relación con Beéle y los desafíos que ha enfrentado como pareja y como madre, por medio de unos videos difundidos en su cuenta de Instagram. Reveló que, a pesar de las dificultades, siempre trató de apoyar y ayudar al cantante en su carrera, incluso cuando se enfrentaron a problemas de comunicación y desconfianza.

Ella reveló que su relación sentimental se complicó aún más cuando Rodríguez dio a luz a su segundo hijo y descubrió nuevas evidencias de la presunta infidelidad de Beéle. En un momento de vulnerabilidad y desesperación, decidió confrontar al cantante y exigir explicaciones; sin embargo, sus esfuerzos por resolver la situación no dieron resultado y se vio obligada a enfrentar la realidad de que su matrimonio estaba en crisis.

“Mi verdadera pesadilla empieza con mi segundo bebé. Yo le pedía a él llorando, porque él lo que más quería en la vida era tener una familia, porque él no quería pasar ni quería vivir lo mismo que le había pasado a él con su familia. Eso era lo que más me pedía él”, señaló la influenciadora.

Camila Rodríguez habló de las muchas infidelidades que sufrió y conmovió a sus seguidores - crédito @caraoficial_/Instagram

Aunque a la modelo venezolana no lo mencionó directamente, sí insinuó que ella no era la única con la que Beéle se comunicaba. Explicó que ella descubrió esas conversaciones y por eso las hizo públicas.

“El año pasado, mientras estaban todo ese proceso de la UCI, de mi cuarentena, de todo, a raíz de todo de lo que yo vi en su celular, sus conversaciones con muchas, muchas mujeres, porque no eres solo tú, mi reina. Tú eres una de tantas”, dijo Camila.

Explicó que no es cierto que ella se niegue a conceder el divorcio, enfatizó que esto era falso. Además, aclaró que su mensaje no iba dirigido a una sola persona, sino a varias. Aunque no mencionó nombres, observó que sus seguidores se percataron de ello, y destacó que la modelo venezolana fue la única en reaccionar. Agregó que hablaba desde su dolor, pero desmintió esta afirmación.