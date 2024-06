Lady Noriega reveló por qué se operó el rostro: “No es por vanidad”

Lady Noriega se refirió a sus cirugías y el tema de la vejéz - crédito @ladynoriega7/Instagram

La actriz y cantante Lady Noriega sorprendió a sus seguidores al referirse al tema de los procedimientos estéticos y las cirugías plásticas, pues aseguró que jamás se hubiera tocado el rostro de no ser por su profesión de artista. “El público y el medio ejercen una presión social por exigirte una imagen visualmente linda”.

Además, la exreina monteriana contó cómo lleva el tema de envejecer con dignidad y no querer aparentar menos años de los que tiene. “Me parece interesante las mujeres vean todo lo que he conseguido con 55 años de edad y cómo me veo”.

De acuerdo con lo declarado por la artista de música popular, querer verse bien para sus seguidores la llevó a caer en estas intervenciones, pues aseguro que si por ella fuera, nunca se habría hecho nada. “El botóx es lo más harto y doloroso, si ustedes me hacen zoom al rostro van a verme las arrugas y patas de gallina porque yo aplazo los más que pueda estas sesiones”, afirmó.

Lady Noriega habló de la edad y sus cirugías estéticas - crédito Caracol Televisión/YouTube

En conversación con el programa de entretenimiento La red de Caracol Televisión, la actriz y cantante también contó la relación que lleva con sus seguidores, pues algunos critican su jovialidad. “La gente confunde el tema de envejecer dignamente con adoptar comportamientos que nada tienen que ver con la feminidad, a mí me escriben que me debo cortar el pelo, me cuestionan como me visto, nada más bello como mujeres que tener nuestro pelo largo o como nos queramos sentir bien”, agregó.

“Yo la veo divina”, “ella es hermosa y su personalidad es única”, “eso me encanta esa es la actitud”, “Se ve linda totalmente 😍 usted es un mujerón”, “totalmente de acuerdo uno de mujer se debe querer primero”, “muy cierto lo que habla de la feminidad”, escribieron algunos interanutas en el video.

Respondió a quienes la juzgan

Luego de leer un comentario que recibió en redes sociales, Lady Noriega exalta que a ella no le gusta aparentar una edad mayor a la que tiene o que la cataloguen como una señora, destacando las cosas que no la verán hacerse nunca por gusto.

Lady Noriega contó cómo hace para mantenerse jovial pese a su edad - crédito Caracol Televisión/YouTube

Si bien la artista musical reconoció que le gusta lucir bella y que si es necesario se seguirá haciendo los retoques que necesite para mantenerse visualmente agradable, según su parecer, lo hará sin problema, aunque se arrepienta de haberse intervenido el rostro, pues esta no es la primera vez que la exreina lo menciona. Pues además, la exreina ha tenido que surfir las consecuencias de los biopolímeros.

Noriega quien también fue de las modelos más reconocidas de los años noventa, es recordada por muchos por sus participaciones en producciones de televisión como es el caso de Pandillas, Guerra y Paz, Pasión de Gavilanes, Padres e Hijos, Sin senos no hay paraíso, ‘Tu voz estéreo, Mujeres al límite, entre muchas otras. Lady se sinceró y reveló algunos duros momentos que vivió mientras estaba bajo el foco de los medios de comunicación.

En una charla en el programa ‘Bravíssimo’ de CityTv, Lady Noriega dio a conocer que cuando tenía 25 años, su mánager le sugirió realizarse algunos cambios en su aspecto físico y por eso decidió pasar por el quirófano en varias ocasiones, sin pensar en las repercusiones que estas tendrían tiempo después.

Lady Noriega reveló que en su juventud consumió anfetaminas sin saberlo buscando conservar la figura - crédito Caracol Televisión/Captura de pantalla

La actriz y cantante se practicó un procedimiento estético en el que aumentó el tamaño de su mentón, eliminó la piel sobrante y se rellenó los labios, algo que deformó su cara debido a que esta se endureció y conllevo a varias complicaciones que después lamentó, llegando a afirmar que esto le costó “años de lágrimas y sufrimiento”.

“Una niña que venga a mí a decirme: ‘Lady, a mí me gusta, cómo me pongo la boca así’, a mí me dan ganas de ahorcarla, porque lo que yo he sufrido por haberme rellenado la boca y por haberme puesto sustancias en el mentón no tengo cómo describirlo. Esto han sido años de lágrimas, de sufrimiento, fregando a recuperar mis facciones”, aseguró Noriega.