John Poulos aseguró que fue “secuestrado” y lo acusaron del crimen de Valentina Trespalacios sin pruebas

Durante la audiencia definitiva el martes 4 de junio en Bogotá en el caso por la muerte de la DJ Valentina Trespalacios, se conocieron cada uno de los argumentos del estadounidense John Poulos, presunto feminicida de la mujer de 23 años, asesinada el 23 de enero de 2023 en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Después de 17 meses que se conociera el feminicidio, se definirá qué pasará con el ciudadano extranjero en la audiencia de alegatos finales.

Las primeras palabras con las que inició su discurso, Poulos aseguró que las personas en el juzgado están escondiendo la verdad: “Toda la gente que está en esta sala representa la montaña de información que están escondiendo” y señaló que fue “secuestrado” por la Policía Nacional en Panamá y que la Fiscalía General de la Nación lo “acusó sin pruebas” del crimen de la joven.

El estadounidense denunció ante el juez múltiples violaciones e irregularidades en su caso. Indicó que durante las audiencias preliminares no contó con un traductor adecuado y que el Gobierno impidió el acceso de sus abogados para entrevistarlo. Destacó especialmente que nunca tuvo acceso a una traducción precisa y que no comprendía plenamente lo que se discutía en el juzgado, ya que no tenía forma de verificar la exactitud de las traducciones proporcionadas.

En medio de su declaración, el extranjero aseguró que el juez negó la posibilidad tanto de presentar pruebas como de que lo viera un psicólogo “para que pudiera analizar los efectos de la droga que yo consumí esa noche con Valentina”. Aseguró que la joven y él se drogaban juntos, pruebas que se encuentran en la cuenta de X (antes Twitter) que maneja un amigo de Poulos, material que nunca fueron presentados en el proceso judicial.

“Ante la información que están escondiendo en este caso un amigo tuvo que crear la cuenta en Twitter @Casovalentina24 para contar la verdad”, confirmó el estadounidense.

Entre líneas seguidas, Poulos indicó que la Policía ocultó un video clave durante la investigación, el juez y el tribunal rechazaron la realización del informe toxicológico estándar requerido por la ley colombiana en casos de feminicidio. Incluso afirmó que hasta enero consumió una cantidad considerable de tussi, información que Valentina comunicó a su amiga Silvana.

“En una entrevista, los dueños del bar dijeron que no se había consumido drogas, pero hay video y fotos del dueño de Nexus y de Valentina consumiendo drogas ese mismo día”, dijo Poulos, señalando que el material es público, pero que no le permitido presentarlo ante la corte.

En cuanto a la intensión de asesinar a Valentina Trespalacios, John Poulos confesó que él no se había dado cuenta de su muerte sino hasta la mañana entrante, después de que tomó una ducha. “Cualquier cosa que pudo haber ocurrido a ella, pudo haber sido mi cuerpo, pero no mi mente ni mi intención”, detalló.

“El fiscal levantó cargos con nada de evidencia sobre la acusación específica. La noticias dicen que yo admití matar a Valentina, pero aunque eran mi cuerpo y mis manos y que pude poner el suncho alrededor de su cuello, recuerdo haberlo usado durante el sexo, pero después quedamos dormidos en la cama. No recuerdo haber usado ese suncho con ella”, agregó el extranjero.

Poulos explicó en la audiencia lo siguiente: “No recuerdo nada después de tener sexo o mientras usaba los juguetes sexuales con ella. Nunca agrediría a nadie en mi vida”.

Es así que el señalado del feminicidio de la joven detalló que tras recibir amenazas de muerte por parte de un amigo de Valentina, decidió irse a Panamá. Según mencionó, un conocido le sugirió viajar a Turquía debido a la ausencia de un tratado de extradición con ese país.

“Lamento haber usado drogas por primera vez con Valentina y quisiera que este accidente nunca hubiera ocurrido. Ruego que Valentina y su familia tengan paz. Esta situación servirá como un ejemplo de por qué todo el mundo debe evitar el uso de drogas”, expresó Poulos.

En el transcurso de su intervención, el señalado indicó que “si hubiera planeado todo, ¿por qué habría enviado una foto de mi maleta y la rueda faltante a Valentina cuando llegué a Colombia? Hay que ver cómo en las audiencias inicias esa foto de la maleta era un tópico de controversia, pero en este juicio desapareció, porque yo no planeé nada de eso”.

Por su parte, en una declaración se conoció el último mensaje de Valentina Trespalacios al chat con Poulos: “Cuando la temporada de fiesta de enero termine, me concentraré en aprender inglés, mis clases de conducción y en estar contigo 100%”.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Luego de la intervención de John Nelson Poulos, la Fiscalía señaló todas las acusaciones del extranjero por el crimen: “Lo caricaturesco es que usted no pueda explicar en este juicio oral, público y contradictorio por qué Valentina Trespalacios tenía heridas de defensa, cuando usted había informado que tenían una relación de carácter sexual”.

El ente investigador también acusa a Poulos a victimizarse, cuando es el “victimario”. Por lo anterior es que la Fiscalía admite que “el cuerpo de Valentina habla, y qué habla? Que fue golpeada, ultrajada y asfixiada. Entonces no es cierto que esto fuera un accidente, porque el cuerpo de Valentina habla”.