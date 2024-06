Exministro Juan Fernando Cristo envió contundente mensaje al excanciller Álvaro Leyva: “Lamento que la memoria le esté fallando”

Juan Fernando Cristo, exsenador y exministro del Interior - Camila Díaz/Colprensa

El excanciller Álvaro Leyva en entrevista con Semana habló del exsenador y exministro del Interior Juan Fernando Cristo, refiriéndose a quienes “aplaudieron y celebraron que Álvaro Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse”.

“A Cristo se le olvida que citó como presidente del Senado a Juan Manuel Santos siendo ministro de Defensa. Y lo señaló precisamente de establecer primero un camino para tumbar a Samper”, indicó el exministro de Relaciones Exteriores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Además, agregó que “Juan Fernando Cristo afirmó que Santos sí conspiró contra Samper y lo más grave es que quiso hacer presión y diálogo con voceros de grupos terroristas. El mismo Santos explicó que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Lo curioso es que, después de todo, Cristo terminó como ministro del Interior de Santos”.

Álvaro Leyva criticó a quienes “aplaudieron y celebraron que Álvaro Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse” - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En cuanto a la constituyente, según Leyva, la posibilidad no es inviable. “La constituyente no es absurda porque Petro tiene la obligación de hacerlo”, enfatizó Leyva. Además, recordó que Humberto De la Calle, durante las negociaciones, ya había considerado la posibilidad y que esto quedó plasmado en un documento oficial de Naciones Unidas”.

El excanciller Leyva también recordó momentos históricos para ilustrar la complejidad de la situación. Por ejemplo, se refirió al uso de su radioteléfono para comunicarse con los jefes guerrilleros durante el mandato de Juan Manuel Santos, y cómo este dispositivo se convirtió en un símbolo de negociación y comunicación. Este radioteléfono fue utilizado por el expresidente para hablar con los comandantes de las Farc, algo que Leyva considera muestra la confianza mutua que existía en esos momentos.

Leyva mencionó que, hablando con los excomandantes de las Farc, ellos confirmaron que la inclusión de la constituyente fue acordada y aceptada por De la Calle. “Ellos están con el Gobierno Petro”, aseguró Leyva, reflejando el apoyo de los firmantes del acuerdo de paz.

El exministro de Relaciones Exteriores aclaró que el presidente Gustavo Petro promueve un “poder constituyente” que, según él, significa poder del pueblo y capacidad de decisión.

Ante las declaraciones de Leyva, el exministro Juan Fernando Cristo le envió un contundente mensaje. El exsenador fue enfático en asegurar que el excanciller se equivoca en sus apreciaciones, motivo por el cual aclaró lo dicho por Álvaro Leyva a Semana.

“Tengo aprecio por Álvaro Leyva. Fue buen amigo de mi padre. Contribuyó eficazmente al acuerdo de paz. Lamento que la memoria le esté fallando y confunda fechas y episodios”, precisó Cristo.

Juan Fernando Cristo le respondió al excanciller Álvaro Leyva - crédito @CristoBustos/X

El exjefe de la cartera del Interior le recordó al exministro de Relaciones Exteriores que era “imposible que yo liderara como Presidente de Senado en el 2014 moción de censura contra el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, por la simple razón que para esa fecha él era jefe de Estado”.

Por tal motivo, Juan Fernando Cristo fue enfático al afirmar que la moción de censura contra el ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe fue en 2007.

Juan Fernando Cristo también agregó que “nunca le insinué a Leyva que sugiriera a las Farc que no participaran en política. Se los planteamos directamente en la etapa de renegociación del acuerdo para facilitar consensos con los promotores del NO. No se consiguió ningún acuerdo en ese tema”.

Juan Fernando Cristo precisó que “nunca le insinué a Leyva que sugiriera a las Farc que no participaran en política" - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Por tal motivo, precisó que “Leyva se inventa siete años después de la firma del acuerdo una constituyente supuestamente incorporada a su texto, que extrañamente los férreos opositores a La Paz nunca vieron ni denunciaron en todo este tiempo”.

Por último, el exministro del Interior aseveró que “el excanciller también se confunde cuando afirma que apoyé en el 2022 a Rodolfo Hernández. Es de conocimiento público que acompañé a Sergio Fajardo en la primera vuelta y en la segunda vuelta respaldé a Gustavo Petro”.