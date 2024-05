Racionamiento de agua del 15 de mayo en Bogotá: estos son los parques que no prestarán servicio

Los escenarios y parques retomarán su operación, una vez se restablezca el suministro en la zona - crédito Johan Largo/Infobae

Durante las actividades de suspensión del suministro de agua en el sexto turno de cuarto ciclo de la medida de prevención que se instauró desde el jueves 11 de abril de 2024, por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la administración distrital, la capital logró un consumo del servicio por debajo de los 15 metros cúbicos.

Y es que el sexto turno, que concluyó a las 8:00 a. m. del martes 14 de mayo, presentó un consumo de 14,86 m³ por segundo, por debajo de la meta de 15 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con el más reciente informe emitido por la Eaab.

Cabe destacar que, tras finalizar el tercer ciclo y a menos de dos días de concluir el cuarto, la administración logró superar el nivel del embalse Chingaza llegando al 22,04%, esto con corte al 13 de mayo de 2024.

Además, la ciudad ha ahorrado 4.959.360 m³, equivalente a 1.983 piscinas olímpicas, por lo que, desde el distrito se señala no bajar los brazos y continuar con las buenas prácticas de ahorro y uso del suministro, además de invitar aquellas zonas que no han tenido un buen comportamiento, mejorarlo.

Bogotá logró consumo de agua por debajo de los 15 metros cúbicos por segundo - crédito Alcaldía de Bogotá

Dada así las cosas, el octavo turno iniciará a las 8:00 a. m. del miércoles 15 hasta las 8:00 a. m. de jueves 16 de mayo de 2024, que comprometerá con la suspensión temporal del suministro a nueve localidades con 555 barrios y el municipio de La Calera. Las zonas afectadas en Bogotá se encuentra ubicadas:

Entre calle 26 y 193, entre carrera 7 y límite oriental ciudad.

Entre calle 72 y 100, entre carrera 7 y 13.

Entre calle 26 y 72, entre carrera 7 y 17.

Entre calle 6 y 26, entre carrera 2 y avenida NQS.

Entre calle 35 sur y calle 6, entre carrera 2 y 25.

Entre calle 10 y 6 sur, entre carrera 5 y límite oriental.

Entre calle 11 sur y diagonal 15 sur, carrera 18 este y límite oriental ciudad.

Entre calle 16C y río Tunjuelo, entre avenida Boyacá y Ciudad de Cali.

Entre calle 16C y calle 43 sur, entre avenida Ciudad de Cali y río Bogotá.

Puntos de suministro a La Calera y Arboretto.

No obstante, no todos los barrios de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe Y Usaquén se verán afectados, sino únicamente aquellos ubicados en las áreas específicas. Los interesados podrán consultar si zona no contará con el servicio ingresando al siguiente enlace: cortes 15 de mayo de 2024.

Por su parte, y concordancia con las medidas implementadas por el distrito, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) seguirá cerrando temporalmente el acceso a los escenarios deportivos y parques que se encuentre ubicados en las zonas de racionamiento, correspondiente a cada turno.

La entidad argumentó desde el 11 de abril que el cese temporal de operaciones en ciertas áreas es una respuesta directa a la escasez de agua que afecta a la región, buscando minimizar el impacto ambiental y asegurar la disponibilidad del recurso para necesidades prioritarias.

El turno ocho para el racionamiento de agua en Bogotá, corresponde al miércoles 15 de mayo - crédito Alcaldía de Bogotá

Igualmente, eventos como el show de agua y luces del Parque de los Niños (Sector Simón Bolívar), seguirá suspendido por el tiempo que estén vigentes las medidas racionamiento de agua en Bogotá. A partir de eso, estos son los parques y escenarios deportivos que no prestarán su servicio el miércoles 15 de mayo de 2024:

Localidad de Santa Fe

Parque Nacional - Sector Histórico

Las Cruces

Tercer Milenio

Plaza De Toros

Desarrollo Los Laches

Localidad de San Cristóbal

Deportivo Primero De Mayo

San Cristótal

Centro Felicidad San Cristóbal

Localidad de Kennedy

Patio Bonito

Bellavista – Dindalito

Castilla

Tímiza

Cayetano Cañizares - Sector Coliseo

La Amistad

Las Margaritas - Gilma Jiménez

Urbanización San Ignacio

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Bosque San Carlos

Pijaos Jorge E. Cabalier

Finalmente, tanto el alcalde como la Eaab mantienen el llamado al ahorro del agua bajo la premisa de que cada gota cuenta con la aplicación de consejos como: