Consumo de agua en Bogotá subió: Podrían haber medidas de racionamiento más estrictas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un nuevo balance sobre la situación hídrica en la capital del país. Los datos que compartió el mandatario distrital general preocupación y encienden las alarmas.

Pese a que desde el 11 de abril de 2024 se inició una estrategia de racionamiento de agua con el objetivo de ahorrar y darle un mejor uso al líquido vital, la situación respecto a los niveles de los embalses y consumo de agua sigue siendo preocupante.

El sábado 27 de abril el alcalde Carlos Fernando Galán informó que el consumo de agua en Bogotá subió el viernes 26 de abril, e incluso, aseguró que la cifra fue más alta que el primer día de racionamiento en la capital del país.

El mandatario distrital dejó ver su preocupación por que este tema se convierta en una tendencia. Por eso, su mensaje es claro: todos los ciudadanos deben poner su grano de arena para enfrentar la crisis que hace parte de las consecuencias del fenómeno de El Niño, entre otras cosas.

La idea, de acuerdo con lo que han dicho las autoridades desde que se puso en marcha la estrategia para ahorrar agua, es que la ciudadanía evite usar en la medida de lo posible el líquido; es decir, no recolectar de manera exagerar antes de los cortes programados.

“No nos podemos relajar. La situación es crítica. Ayer el consumo subió considerablemente e incluso fue más alto que el mismo día del primer ciclo. No podemos permitir que esto se convierta en una tendencia. Tenemos que bajar más nuestro consumo”, escribió el alcalde de Bogotá en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Las cifras más actuales sobre el consumo de agua en Bogotá

De acuerdo con las cifras que compartió el alcalde de Bogotá, el viernes 26 de abril el consumo de agua en Bogotá fue de 16,04 metros cúbicos por segundo. En contraste, el jueves 11 del mismo mes, cuando inició la estrategia de racionamiento, se reportó un consumo de 15,8 metros cúbicos por segundo.

El alcalde Carlos Fernando Galán envió un mensaje contundente: la ciudadanía no se puede relajar si realmente quiere aportar a la crisis y cuidar los recursos naturales de la capital del país.

“No podemos relajarnos, la meta es 15″, dijo el alcalde respecto al índice de consumo diario de agua en la ciudad.

Respecto al nivel de los embalses del Sistema Chingaza, que provee de agua a la capital del país, el mandatario distrital informó que actualmente está en 16,09% y recordó que la meta de este mes es llegar al 20%.

Carlos Fernando Galán nuevamente invitó a los ciudadanos a tomar conciencia sobre el uso que le están dando al agua en la ciudad. Resaltó varias de las recomendaciones que han hecho los expertos durante las últimas semanas.

“Bogotá nos necesita unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Juntos vamos a superar esta crisis, pero no podemos relajarnos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, finalizó el alcalde de Bogotá.

Recomendaciones para ahorrar agua

Estas son algunas de las medidas en las que las autoridades han hecho énfasis para cuidar el recurso natural.