Yeferson Cossio mostró el preocupante estado del embalse de Guatapé: “Que locura”

El creador de contenido publicó un video en el que se evidenció el bajo nivel del embalse por la sequía- crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio continúa activo en redes sociales mientras afronta la parte final de su procedimiento para alargar las piernas. El paisa, que semanas atrás había anunciado una serie de demandas contra creadores de contenido que lo habían difamado —destacando particularmente los nombres de Westcol y Nicolás Arrieta—, retomó sus actividades habituales y ya confirmó nuevas dinámicas en sus redes sociales, como la rifa de un apartamento que pronto tendrá un ganador.

Sin embargo, sus acciones todavía dejan espacio para que sus detractores lo pongan en entredicho, y una publicación reciente en sus historias de Instagram generó controversia. Desde su cuenta de Instagram, Yeferson publicó un video mientras se encontraba en una piscina con vista al embalse de Guatapé, que se encuentra al 35% de su capacidad debido a la sequía que atraviesa el territorio nacional. “Todo eso era agua y ya se secó”, expresó con preocupación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cossio realizó una comparación sobre el estado actual del embalse, prácticamente seco y en el que se evidenció que no solo los animales aprovechaban para comer pasto en el terreno, sino que incluso alguno de los vecinos del sector aprovechó para dividir el terreno con una cerca, lo que provocó las risas del creador de contenido, algo que fue duramente cuestionado por los usuarios en redes sociales, pues no lo consideraron pertinente.

El embalse Peñol-Guatapé actualmente está operando a un 35% de su capacidad, según informó EPM - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

En la grabación Cossio hizo un montaje comparativo de una grabación que realizó un año atrás, en la que se evidencia como se ve el paisaje con el embalse lleno. “Que locura cómo están Guatapé y el Peñol”, indicó el influenciador en la grabación.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo informado por el gerente de EPM, John Maya Salazar, todos los embalses en territorio antioqueño están operan a una capacidad promedio del 30%, ante la sequía que atraviesa el país.

Yeferson Cossio recibió inquietante pregunta de su novia Carolina Gómez

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, lo sorprendió con una desafiante pregunta sobre sus exparejas - crédito @yefersoncossio/Instagram

Mientras continúa desarrollando sus actividades, Cossio protagonizó un singular momento por cuenta de su actual pareja, Carolina Gómez. Esta le lanzó una pregunta que lo tomó por sorpresa y compartió el breve video en sus historias de Instagram.

Allí se observa a la joven diciendo al creador de contenido “Amor, te voy a hacer una pregunta que es muy importante en nuestra relación. Ojo cómo la va a responder, ¿bueno? La pregunta es: si yo, la persona que tanto amas, me estuviera muriendo y la única forma de que tú me salvaras fuera besando a una de tus ex, ¿tú qué harías”.

Si bien, Cossio se vio sorprendido por el dilema en el que lo habían involucrado, respondió apelando a su acostumbrado sentido del humor acerca de lo que haría en un supuesto escenario como el que le planteaba. Así, no dudó en responder que “las besaría a todas” con tal de salvar su vida. “Las beso a todas al tiempo. Quiero asegurarme de que estés bien, pues lo que sea por ti. Beso hasta a su ex, si quiere que le diga”, señaló

La sorpresa entonces se trasladó a Carolina, pues esta solo le había pedido que escogiera a una de ellas, más no a todas. Al respecto, Cossio manifestó que lo más lógico entonces sería “terminarte y besarte, porque ya serías una de mis ex”. Con esto tuvo pie para indicar que no quería tomar riesgos si tuviera que salvarla, y que por eso estaría dispuesto a besarlas a todas.

Cabe recordar que entre las novias que ha tenido Cossio a lo largo de su carrera se incluyen Jenn Muriel, Sarah Schmidt y Aida Victoria Merlano.