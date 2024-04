Mamá de La Segura se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’

La mamá de La Segura respondió lo que haría después de la nominación de la influenciadora - crédito @notifamosoos/Instagram

Desde hace varios días se ha vivido un ambiente de tensión en La casa de los famosos Colombia, debido a los constantes enfrentamientos que se ha producido entre los participantes. En la noche de eliminación, uno de los momentos más virales fue el aparente maltrato que padeció Natalia Segura, conocida como La Segura, de parte de Julián Trujillo.

Posteriormente, se conocieron nuevos ataques, esta vez en el confesionario, cuando Karen Sevillano se despachó con palabras de grueso calibre en contra del actor de Enfermeras y Martha Isabel Bolaños. Con el pasar de las horas, una nueva discusión se presentó entre Segura y la Pupuchurra, lo que generó más tensión en la casa estudio con los diferentes bandos.

Esto llevó a que El Jefe tomara una drástica decisión, debido a los constantes ataques entre los participantes, afirmando que se había demorado con el castigo, esperando que fueran ellos mismos quienes se dieran cuenta de los errores. Así las cosas, fueron tres las nominaciones directas en la placa, sin posibilidad de salvación en competencia y por el líder.

Las nominadas fueron Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños y La Segura, que en la eliminación pasada recibió más del 40% de votos de respaldo para continuar en competencia. En vista de la situación, la mamá de la creadora de contenido que afronta un problema de salud y que se ha hecho notorio en la casa estudio, arremetió en contra de la producción de programa y los llamó manipuladores.

“Si yo fuera Natalia o Karen, lo primero que haría sería renunciar a hacer ‘Las chismosas’, porque es un formato creado por la producción en el que las colocan a ellas como las chismosas y ellas lo hacen desde su esencia y talento, que es el de ser creadoras de contenido”, expresó inicialmente la mamá de Natalia.

De acuerdo con Mena, ese espacio que se creó exclusivamente para ellas es empleado por el Canal RCN para obtener rating, ya que es en ese momento en el que las personas tienen tiempo para reírse con las ocurrencias de las influencers. Además, que lo utilizan para contar los últimos chismes del día al interior de la casa estudio.

Y agregó: “¿Por qué? Porque vamos a ver si así, la gente consume el contenido del palo de Julián, que es un frío calculador. Si consume la m… de Martha. Si consume un Bola 8 que predica, pero no aplica, que habla desde su gran ego. Claro hay gente para todo, pero que se sostengan y tengan un rating alto gracias a los seguidores, entonces no sé cómo van a facturar”.

Y finalmente, aseguró que la estrategia está en que se presente un contacto físico entre los participantes –La Segura o Karen hacia alguno de sus compañeros– para hacerlas quedar mal. Además, enfatizó en que ahora “serán pañitos de agua tibia” con las sanciones y guardarán silencio, mientras vuelven a revolucionar la casa con nuevos ataques entre ellos: “Esto genera una decepción y una desmotivación, ella ha tenido cuadros de ansiedad y no quiero que vaya a tener más crisis”.

Rápidamente, las declaraciones de Alexa Mena en contra de la producción del canal y defendiendo a su hija, no tardaron en aparecer entre los internautas. Entre los más destacados están: “Señora, el libreto es ser las chismosas de confianza, no tratar mal a los demás”; “no me diga que ser vulgares es parte del libreto, solo quiere hacer quedar bien a la grosera de la hija”; “también las obligaron a tratar mal a los demás”; “Alexa dice la verdad, aplausos”, entre otros.