Advierten posible caos vial alrededor de El Campín en Bogotá: por concierto de Karol G, los hinchas de Millonarios no tendrán parqueaderos durante el partido contra Flamengo

“Me parece increíble que para un partido tan importante para la hinchada haya tantos problemas para la fanaticada, los estadios son para jugar fútbol, no para hacer conciertos , ¿es más importante un par de canciones que uno de los torneos más importantes del mundo?”. -@CamiloV70812642

“Eso pasa por no tener estadio propio, el estadio es del distrito y si recibe una suma de dinero considerable no dude que lo van a prestar. Antes permitieron el partido en El Campín y no nos tocó jugar en otra ciudad. El estadio propio sigue siendo una quimera”. -@Andressake