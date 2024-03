‘Alerta’ ataca a Epa Colombia tras polémica: “Tu corazón busca llenar tu vacío con tus seguidores”

Alerta y Epa Colombia tuvieron agarrón en redes sociales - crédito @alertahumor y @epa_colombia/Instagram

Ha habido debate en redes sociales después que Luly Bossa asegurara que Epa Colombia no le había enviado dinero tras la muerte de su hijo Angelo; a pesar de que la influenciadora hubiese dicho lo contrario desde antes. Cuando su nombre se puso en entredicho, la empresaria tuvo que compartir pruebas de su donación.

“Me impresiona como un poco de gente me está atacando. Yo no tengo que estar publicando. Siempre ayuden a la gente mejor, yo soy la que ayudo. Yo sí voy a lo que voy, que es a ayudar y no a pegarme de nadie porque yo ayudo de corazón y no tengo que estar publicando si es mucho o poco”, aseguró la creadora de contenido digital en una historia de Instagram.

Junto con el breve mensaje, colocó una captura de pantalla de una transferencia de Bancolombia por cientos de miles de pesos, confirmando que sí había realizado el movimiento bancario que había presumido horas antes a través de las plataformas digitales.

Epa Colombia mostró pruebas de transacción bancaria de la ayuda que le envió a Luly Bossa - crédito Epa Colombia/ Instagram

“Me conecté el 9 marzo a mis redes sociales y yo vi en Lo sé todo que la actriz Luly Bossa necesitaba ayuda y yo pues vi que abajo colocaron cuenta de Nequi y Bancolombia e hice una transferencia de 800 mil pesos. Me dijeron al otro día: ¿Amiga ya ayudaste? Yo estaba en mi baby shower y yo dije: Sí, amiga, yo le ayudé”, había dicho en primera instancia.

Acto seguido, Jhonatan del Castillo, mánager de Bossa, aclaró lo que sucedió. “Si va a subir capturas que sean completas porque nadie se comunicó con nosotros a decir, ‘soy del equipo de Epa’. Simplemente, empezaron a salir noticias en medios sobre esa donación y estaban preguntando sobre el tema. Una disculpa por el malentendido”, indicó.

La influencer bogotana habría recibido señalamientos por parte de Luly Bossa, a los que respondió - crédito @epa_colombia/Instagram

A la polémica se sumó Ricardo Lozano, mejor conocido como Alerta, quien quiso dar un análisis de la situación, acusando a Epa Colombia por la actitud con la que se había comportado por realizar un aporte económico a la familia que atravesaba por el duelo.

“En Semana Santa, un apunte de reflexión. Dadas las circunstancias en que se dio la situación entre Luly Bossa y Epa Colombia, creo que la comunicación tuvo que se interna para que todo se mantuviera en top secret, por respeto a todos los hechos que acontecieron para este evento”, comenzó diciendo el humorista en una publicación de Instagram, refiriéndose al poder ser discretos en las obras, aun sí son buenas.

Juan Ricardo Lozano, 'Alerta', humorista colombiano, se refirió al malentendido por la donación de Epa Colombia a Luly Bossa - crédito Colprensa

En el mismo texto, señaló de manera directa a Daneidy Barrera Rojas (nombre de pila de la influencer), pero no por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. “Epa, fallaste. El mensaje de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, falló. Yo también ayudé a Luly Bossa con mi equipo jurídico con un valor más amplio del que tú donaste, pero eso nadie lo sabe”, expuso.

Aunque quiso destacar la buena intención de la futura madre, también le envió una lección. “Tú hiciste esto de corazón, pero el corazón no hace bulla ni escándalo. Tu corazón busca llenar el vacío que tienes con tus seguidores”, siguió diciendo el ex integrante de Sábados Felices.

A su vez, concluyó diciéndole que “más bien quedó firme que hay personas tan pobres y con dinero. Ahí te dejo la reflexión. Mateo 6: 3-4″. El versículo citado por Alerta dice, según la traducción Reina Valera al español de la Santa Biblia: “Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público”.