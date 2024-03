Jhon Alex Castaño y Boyacoman hicieron vibrar las redes con un singular almuerzo

El cantante y el humorista estuvieron de visita en casa de la hermana del primero y degustaron un almuerzo - crédito @jhonalexcastano/Instagram

Reconocido como uno de los exponentes más destacados de la música popular colombiana, Jhon Alex Castaño ha continuado ocupado tanto en su carrera musical como en sus negocios. Hace unas semanas compartió un momento en el que se juntó en tarima con Jhonny Rivera, Jessi Uribe y Alexis Escobar durante una presentación en Bello (Antioquia), y además confirmó la reapertura de su restaurante El Rey del Guiso, ubicado a las afueras de su Pereira natal y que se inauguró luego de su participación en Masterchef Celebrity.

Todas estas son noticias que han tranquilizado al público que sigue incondicionalmente al intérprete de Amigos con derechos, De bar en bar o Amanecí contento, luego de que en 2023 reveló que venía sufriendo una enfermedad misteriosa de la que se desconocía su diagnóstico –y de la que el propio cantante llegó a pensar que se trataba de brujería–.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con todo, el Rey del Chupe no ha detenido su actividad musical ni la gestión de sus emprendimientos por fuera de su labor artística. Y hasta dio un particular indicio de su mejoría de salud, además de su sencillez con una peculiar publicación en sus redes sociales.

Las dos celebridades compartieron un singular momento que causó sorpresa y admiración en redes sociales - crédito @boyacoman y @jhonalexcastano/Instagram

En su cuenta de Instagram, Castaño publicó una grabación en la que aparece compartiendo un momento informal acompañado del humorista Boyacoman. Ambos estuvieron visitando a la hermana del cantante en Balboa (Risaralda), y esta los recibió con un almuerzo compuesto de sardinas, arroz y plátanos. “Ayer fui a visitar a mi hermanita a Balboa con @boyacoman y este fue el almuerzo con el que nos recibieron”, colocó el cantante en la descripción.

En los comentarios, sus seguidores no dudaron en resaltar los esfuerzos del cantante por mantenerse conectado con sus raíces y su familia. Por supuesto, tampoco desaprovecharon la oportunidad para expresar que se les hacía agua la boca con el almuerzo con el que fueron recibidos. “La humildad de este hombre siempre súper que no la pierde así es”, “Eso sabe delicioso se me hizo agua la boca”, “Amo las sardinas con arroz caliente lo mejor del mundo mundial”, “Que bacano un artista así sencillo siempre con la humildad que los crio felicitaciones que el dinero y la fama no los cambien”, fueron parte de los comentarios de la audiencia.

Jhon Alex Castaño y la enfermedad que le obligó a cambiar de hábitos

El rey del chupe relató la delicada situación de salud con la que tuvo lidiar una vez cumplió 40 años - crédito @jhonalexcastano/Instagram

En el programa Historia clínica, del Canal RCN, el Rey del Chupe relató que cuando cumplió los 40 años en 2021 comenzó a padecer síntomas de desaliento y dolor intenso en su cuerpo que le llevaron a pensar que su vida estaba en riesgo. “Yo, así igual de flaco que he sido siempre, y mi cabeza hinchada, el pelo se me empezó a caer, empezamos a pensar un pocotón de cosas ¿qué será lo que tengo yo?”, se preguntaba el cantante.

Tras consultar con una serie de doctores que no atinaron a encontrar el problema, el cantante fue al médico endocrino Otmaro Belalcázar, que encontró que padecía del síndrome de Cushing, al parecer provocado por automedicación con medicamentos esteroideos. Para superar la enfermedad, se le ordenó dejar el alcohol con el fin de priorizar una dieta sana, acompañada de una rutina de ejercicios que le permitieron superar la enfermedad con éxito.

“Automedicarse es un suicidio, automedicarse es una locura, es lo mismo que si usted consume drogas o consume tusi o consume coca, alguna cosa, yo casi pierdo mi vida por automedicarme”, expresó el artista, advirtiendo a los televidentes.