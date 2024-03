Luly Bossa hizo solicitud a sus seguidores por el funeral de su hijo Ángelo: “Les pido abstenerse”

En imagen, la actriz colombiana, Luly Bossa, junto a su hijo Ángelo - crédito @lulybossa1/Instagram

Hubo duelo en Colombia en la tarde del sábado 9 de marzo de 2024, después de que Luly Bossa compartiera en sus redes sociales la lamentable noticia de la muerte de su hijo. Con un breve video, pidió que oraran por su salud, pero minutos después expresó que los esfuerzos médicos ya no eran suficientes, y se despidió de él.

Te puede interesar: La conmovedora historia de la enfermedad del hijo de Luly Bossa: “No sabía que nuestra historia los inspirara”

“Mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro ni funeraria, ni nada de eso. Quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda”, comenzó diciendo en sus plataformas digitales, preocupada por cómo podría organizar un funeral.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Crece la preocupación por la salud del hijo de Luly Bossa; en un video suplicó orar por Angelo

De acuerdo con lo que siguió informando, logró la ayuda deseada a través de amigos o personas que la contactaron por internet para poder tender una mano amiga. Finalmente, los servicios exequiales fueron llevados a cabo en la sede de María Magdalena, ubicada en la Av. Cra. 19 #154-76, de Capillas de la Fe, en Bogotá, el domingo 10 de marzo.

Lucciani Andreas y Ángelo, hijos de Luly Bossa - crédito @lulybossa1/Instagram

Celebridades como Maleja Restrepo, Tatán Mejía, Cristina Hurtado o Greeicy Rendón se hicieron notar en los comentarios de las publicaciones de la actriz, manifestándole su deseo de darle lo que fuera necesario para que pudiera realizar el entierro.

Te puede interesar: Murió el hijo de Luly Bossa: la actriz confirmó la noticia entre lágrimas con un video

Sin embargo, durante todo el día en que veló a su primogénito en el lugar indicado, la artista tuvo que hacerle una petición directa y clara a sus seguidores, a fin que las honras no fueran interrumpidas, ni afectara el espíritu de solemnidad.

“Por favor, les pido abstenerse de enviar periodistas que están invadiendo mi privacidad filmándome durante las exequias de Ángelo y publicando notas sin mi consentimiento”, comentó la estrella de la televisión colombiana, de producciones como La sombra del deseo, Amas de casa desesperadas o Loquito por ti.

Asimismo, agregó que el llamado anterior lo hizo, no solo por ella, sino “en nombre de la memoria de Ángelo, de su hermano Lucciani, de toda nuestra familia y en nombre propio les pido respeto en este momento en el que solo quiero despedir a mi hijo en paz y en total privacidad”.

De hecho, los asistentes cumplieron la voluntad de la dolida madre, permitiéndole tener un espacio íntimo para poder acompañar el féretro del joven, así como a sus familiares que estuvieron presentes de luto en el recinto también.

“Oren por mí porque, lo necesito mucho; no supone que los hijos se vayan antes que uno”, siguió diciendo la reconocida barranquillera.

Ángelo, el hijo de Luly Bossa, falleció el sábado 9 de marzo - crédito @lulybossa1/Instagram

Cabe mencionar que Ángelo sufría desde muy pequeño de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que lo aquejó desde los 11 años. Según menciona el portal especializado Mayo Clinic, este mal “provoca debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. En la distrofia muscular, genes anormales (mutaciones) interfieren en la producción de proteínas necesarias para formar músculos saludables”.

Ante lo sucedido, se rememoró un momento en el que ella misma explicó las condiciones de salud de su hijo hace algunos años. “Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos. Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio; a veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, explicó Luly Bossa en una entrevista con la Revista Vea en marzo de 2021.

El mundo académico médico no ha encontrado todavía una cura para tal dolencia, pero existen algunos tratamientos que ayudan a los pacientes a llevar una vida cotidiana medianamente normal, tales como la terapia, dispositivos de asistencia a la movilidad e incluso medicamentos que atacan los síntomas.