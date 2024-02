Daniella Álvarez mandó ultimátum a Daniel Arenas: “Espero que sea algo especial”

La presentadora habló de su pareja y le lanzó indirectas sobre lo que quiere para el día en que este le proponga matrimonio - crédito @des_coneva/Instagram

La relación entre Daniella Álvarez y Daniel Arenas es una de las que mayor atención despierta entre los televidentes. Aunque han pasado por altas y bajas durante el tiempo que llevan juntos y sus ocupaciones en distintos proyectos suelen distanciarlos, la pareja se ha mantenido unida desde 2021. Eso sí, con la firme decisión de mantener alejada su situación sentimental de las reacciones y comentarios en las redes sociales.

Te puede interesar: Daniela Álvarez pisó el acelerador con Daniel Arenas: le dio tremenda sorpresa

No obstante, esa decisión no ha impedido que los seguidores de ambos presentadores se pregunten por qué todavía no se han unido en matrimonio. Increíblemente, parece que la misma pregunta se hace la que fuera señorita Colombia en 2012, pues le mandó un mensaje al presentador del matutino Hoy día, de Telemundo, que se entendió como un ultimátum para este.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: María Fernanda Carrascal estaría pensando en renunciar a su licencia de maternidad

La barranquillera fue la más reciente invitada a Desnúdate con Eva, el espacio digital de entrevista de la periodista española Eva Rey. Aunque la misma saldrá en su totalidad el próximo lunes 19 de febrero, las cuentas oficiales del programa publicaron un adelanto de la charla. Si bien se espera que parte de la charla aborde la isquemia que sufrió en 2020 y le obligó a tomar la decisión de amputar su pie y parte de su pierna izquierda, el adelanto que se publicó fue otro.

Allí, Daniella habló de cómo es su vida con el santandereano, y expresó lo importante que es para ella el matrimonio, al punto que le mandó algunas indirectas relacionadas con lo que desea tener no solo en la boda, sino cuando ya sean marido y mujer.

Te puede interesar: Vergonzoso debut de La Casa de los Famosos Colombia: problemas de cámara y sonido, los protagonistas

“Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo siete años”, contó en un inicio. “Desde chiquita siempre mi sueño es entrar a la iglesia, vestida de blanco, tener dos hijos, que ojalá sean gemelos”. Acto seguido, Daniella comenzó a enumerar sus exigencias para la boda y al parecer no quiere que Arenas escatime en gastos.

“Espero que sea algo especial, no he pensado si quiero que sea en el mar, en Dubai, en un crucero, a eso no le doy importancia. (...) A mí me gustan mucho las joyas. El anillo que me regale quiero que sea el más lindo, porque me lo voy a poner para toda la vida”, expresó.

Para redondear, Daniella le puso una fecha límite: “En los próximos dos años ya tiene que pasar todo eso”.

Daniella Álvarez lanzó un ultimatum a su pareja en relación con cuando espera tener en sus manos el anillo de casada - crédito @danielaalvareztv/Instagram

Daniella Álvarez pisó el acelerador con Daniel Arenas

Y al parecer la barranquillera ya está poniendo de su parte para que su sueño se haga realidad, pues para celebrar el Día de San Valentín decidió darle una sorpresa a su novio.

Daniella decidió viajar hasta las oficinas de Telemundo en Miami, para acompañar a Arenas durante una de sus largas jornadas de grabación en Hoy día. Tras bambalinas, colaboró con el equipo técnico para lanzar algunos de los elementos con los que los presentadores se entretuvieron durante una sección del matutino en la que Arenas tocaba la guitarra.

Una vez finalizó la grabación, Daniella se mantuvo en su lugar esperando pacientemente a que Arenas saliera del set para abrazarlo y besarlo con ternura, en un momento que publicó en sus historias de Instagram. El hecho quedó registrado en las InstaStories de la hermosa presentadora, en las que se pudo apreciar que Álvarez no solamente esperó pacientemente para fundirse en un abrazo con Arenas, sino que también le plantó un tierno beso a su llegada.

“Hoy vine a ‘Hoy Día’ a acompañar a Daniel Arenas”, se puede leer en una de las postales que compartieron. Además, en la última fotografía se puede ver el cariño que se tienen, pues el presentador no dudó en abrazar a su enamorada, acompañado de todo el equipo del matutino de Telemundo.