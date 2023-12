Independiente Santa Fe acordó llegada de jugador con pasado en la selección Colombia

De momento el cuadro Cardenal no ha confirmado contrataciones para 2024 - crédito Jesús Avilés

Las últimas campañas de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay Dimayor han sido para el olvido, dado que la escuadra Cardenal ha quedado en deuda con sus aficionados que piden a gritos a las directivas de la escuadra bogotana, refuerzos de jerarquía.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe no pudo clasificar a los cuadrangulares finales en ninguno de los dos semestres, bajo la dirección técnica de Harold Rivera y Hubert Bodhert, este último presentó su renuncia tras caer goleado ante Águilas Doradas en el Nemesio Camacho El Campín.

Son varios los nombres de futbolistas que suenan para reforzar a Independiente Santa Fe en 2024; sin embargo, la escuadra capitalina no ha hecho oficial ninguna incorporación, situación que tiene muy preocupados a los aficionados del León.

Así mismo, se da por hecho la salida de varios jugadores del club, uno de ellos, el golero paraguayo Antony Silva, que llegó para el segundo semestre a Independiente Santa Fe. No obstante, el ex Deportes Tolima, no continuaría en la capital de República para 2024.

Independiente Santa Fe traería a un arquero subcampeón del fútbol colombiano

De acuerdo con la información de programa El VBAR de Caracol Radio, de no mediar inconvenientes, el portero de 32 años Andrés Mosquera Marmolejo atajará en el próximo semestre con Independiente Santa Fe.

El portero de 32 años atajó el último año para Independiente Medellín - crédito

El portero antioqueño jugó el último año con Independiente Medellín, con el que atajó los dos partidos de la final de la Liga BetPlay Dimayor ante Junior de Barranquilla, a raíz de la lesión de José Luis Chunga, que le ganó el pulso en la titular a Mosquera Marmolejo, por lo que busca cambiar de aires para el próximo año.

Por todas las competiciones con el Equipo del Pueblo, Andrés Mosquera Marmolejo atajó 29 partidos en los que recibió 34 goles y en siete oportunidades sacó su valla invicta. En la definición del título del rentado local, el portero recibió duras críticas por parte de los aficionados al no atajar ningún penal.

Recorrido de Andrés Mosquera Marmolejo

Nació el 10 de septiembre de 1991 en el municipio de Carepa (Antioquia). Sus inicios fueron muy lejos de su ciudad de origen, ya que debutó como profesional en 2007 con la camiseta de Bogotá FC, en el que permaneció hasta 2011 con un total de 11 partidos atajados.

Un año después firmó con América de Cali, que para ese entonces cumplía su primera campaña en la segunda división, disputando 42 encuentros.

En 2013, Mosquera continuó con su periplo en la segunda categoría del balompié cafetero, defendiendo los colores del Cortuluá, en el que jugó durante seis meses, para luego fichar por Fortaleza, en el que se mantuvo hasta 2014.

Un año después recaló en las filas del Atlético Bucaramanga, con el que logró el ascenso ese año a la primera división bajo la dirección técnica de José Manuel Rodríguez. En primera división con el Leopardo, Mosquera no tuvo mayor protagonismo.

Su gran oportunidad en la máxima categoría del fútbol colombiano llegó en 2017, cuando fue contratado por el Deportivo Pasto. En el cuadro Volcánico, Mosquera Marmolejo tuvo acción en 42 partidos que despertaron el interés de Independiente Medellín.

Fue en 2018, que Andrés Mosquera se enfundó la casaca del Poderoso de la Montaña, con el que conquistó dos Copas Colombia en 2019 y 2020, además de jugar 150 partidos con el onceno antioqueño, que le abrieron las puertas de la selección Colombia.