Bombero fue víctima de paseo millonario: llegó a su vivienda con lagunas mentales y golpes en el rostro

A su llegada a Bogotá habría sido abordado por delincuentes que, en 24 horas, lograron robarle al menos 4 millones de pesos - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

Tras 24 horas desaparecido, un veterano del Cuerpo Oficial de Bomberos regresó a su casa en el sur de Bogotá, con el rostro golpeado, lagunas mentales y sus tarjetas vacías. Al parecer, habría sido víctima de la modalidad de paseo millonario, luego de asistir a la fiesta de fin de año, junto a su equipo, en Mosquera.

Te puede interesar: Sindicatos solicitaron cambios en la reforma laboral relacionados con los trabajadores por aplicaciones de domicilios

Los buses que los llevaron a la sabana occidente, se encargaron de regresarlos a Bogotá la noche del lunes y dejarlos en cercanías a Puente Aranda, desde donde el hombre, con más de 30 años de experiencia, se comunicó con su esposa por última vez.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Dos muertos en dos horas en Bogotá en accidentes de tránsito: un motociclista falleció en la autopista Norte y un peatón, en la avenida Caracas

Se cree que, al bajar fue abordado por delincuentes que, lo habrían retenido las siguientes 24 horas, para utilizar sus tarjetas y vaciar sus cuentas bancarias, hasta dejarlo sin un centavo. O al menos es la conclusión a la que habría llegado su familia.

“Mi esposo es funcionario del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, lleva 34 años y el lunes precisamente, estaba en la despedida de fin de año que le hacen a los empleados. El se encontraba en Chía, durante el día hablamos y, como a las 8:00 de la noche fue la última vez que logré comunicarme con él, por teléfono, y me dijo que cuando llegara a Puente Aranda, que es donde los dejan los buses que los llevan al evento, me llamaba”, recordó su esposa en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá.

Tras la fiesta de fin de año, desapareció y no volvieron a saber de él, sino hasta el día siguiente, sobre las 9:00 de la noche - crédito archivo Infobae

Al ver que las horas pasaban y su esposo aún no llegaba a la casa ni respondía su teléfono, decidió salir a buscarlo, a primera hora del martes, con la esperanza de que hubiera dormido en la estación.

Te puede interesar: Pese a retrasos y cancelaciones de vuelos en El Dorado, Aerocivil aseguró que todo “funciona bien” en la terminal aérea

“Yo empecé a llamarlo y a llamarlo y nada, eran las 6:00 de la mañana del día siguiente y no sabía nada, así que, como no apareció, me fui a buscarlo a la estación de Bomberos de Kennedy y ahí me ayudaron bastante. Le preguntamos a los amigos, los compañeros con los que había estado, pero nadie supo darme razón. Entonces, al ver eso, me fui para Medicina Legal y la Fiscalía”.

Junto a los agentes que tomaron el caso, notó que su esposo había estado realizando transacciones millonarias desde la noche anterior , en diferentes puntos de la ciudad. En total, los gastos ascendían a cuatro millones de pesos: “Miramos su correo y nos dimos cuenta que lo obligaron a realizar transacciones. En la noche realizaron como seis”.

De regreso a casa lo encontró, en pésimas condiciones y sin recordar nada de lo que había ocurrido las últimas 24 horas: “Llegó desorientado, golpeado y, en este momento, estamos en urgencias en la clínica. No se acuerda de nada. Se acuerda, pero del día anterior, entonces creemos que le dieron escopolamina”, lamentó, esperando que las autoridades logren encontrar a los responsables por su desaparición y posterior robo.

Mujeres “piden indicaciones en la calle” estarían utilizando la escopolamina para robar a quienes acceden a ayudarlas

Dos mujeres se acercaron a ella en busca de “indicaciones”- crédito @elmartinlopez

El caso fue denunciado por el creador de contenido especializado Martín López, la última semana de noviembre. Según dijo, la víctima fue una amiga cercana que en cercanías a la calle 85 con 15 fue abordada por dos mujeres que la habrían retenido durante al menos tres horas, mientras lograban desocupar sus cuentas.

“Caminaron con ella durante más o menos tres horas. Su intención era llevarla a la casa y vaciársela, pero, afortunadamente, ella no vivía por ahí”, explicó, en medio de un video en le que en vez de hablar sobre tecnología hizo un llamado a los bogotanos durante la época decembrina:

“Deberían empezar a tener más prevención de lo que sucede en la calle, de dónde están sus amigos, con quién salen sus amigos de los bares, sus novias, qué transporte están tomando, porque, recuerden, llegó diciembre y desafortunadamente están pasando sucesos muy feos”.