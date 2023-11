Nayib Bukele se habría vuelto a burlar de Gustavo Petro al sacar a relucir “adicción” que confesó el presidente: ¿qué dijo?

Nayib Bukele le habría declarado la guerra en redes sociales a Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Se ha vuelto costumbre en redes sociales el cruce de publicaciones entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de El Salvador, Nayib Bukele, declarados “enemigos” públicos por sus distantes posturas en materia de seguridad. Mientras el jefe de Estado cafetero no ha dudado en calificar a su homólogo como dictador, el otro se ha referido a asuntos personales de Petro.

Como el que se hizo viral el 5 de noviembre de 2023, cuando la periodista María Jimena Duzán insinuó a través de una columna de opinión que el mandatario sufría de supuestas adicciones a las drogas. Esta afirmación fue respondida por el jefe de Estado con ingenio, pues afirmó que lo único que consumía con demasiada frecuencia era el café, del que sí se declaraba “adicto”.

“Mi única adicción es al café por las mañanas”, afirmó el presidente, luego de que se conociera el escrito Carta al presidente Gustavo Petro, replicada por la revista Cambio. Una columna en la que Duzán hizo fuertes señalamientos y conminó al mandatario a que fuera honesto con el país revelara si su salud estaba en riesgo por el consumo de alguna sustancia.

“Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral”, indicó en su texto la periodista, lo que generó una controversia entre los defensores de Petro y quienes dieron crédito a la carta de la comunicadora.

Nayib Bukele se habría acordado de frase de Gustavo Petro

El tema sobre las presuntas adicciones de Petro salió a colación el domingo 26 de noviembre, luego de un reciente mensaje en inglés del jefe de Estado salvadoreño y que fue entendido por una buena parte de sus seguidores como una pulla hacia su par, al que hace una semana, el 19 de noviembre, le cobró la victoria de Javier Milei en Argentina.

“Wake up and smell the coffe...”, publicó Bukele a las 7:07 a. m. Que, traducido al español, quiere decir: “Despierta y huele el café...”, en un mensaje que parecería una indirecta para Petro, y aquella confesión tras los señalamientos en su contra sobre si sufría alguna adicción.

“Suéltalo, @nayibbukele, suelta a @petrogustavo a ver si da para defenderse”, comentó uno de los usuarios, luego de este comentario, que causó diversas reacciones. Mientras que otro seguidor publicó: “¿Le hablas al adicto al café?”. Las ocurrencias de los usuarios se subieron de tono e, incluso, con imágenes, pusieron a Petro consumiendo sustancias prohibidas.

Con este comentario en X, un usuario le respondió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras su llamativo post - crédito @lacoutu/X

Bukele había facturado su respaldo a Milei hace apenas siete días, cuando citó el pronunciamiento del jefe de Estado colombiano, con respecto a los resultados en las elecciones presidenciales en Argentina y prácticamente se mofó del presidente. “Ahora dilo sin llorar”, publicó el joven político en su perfil de X, en el que aprovechó sus elevados niveles de aceptación.

“Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, había publicado, por su parte, Petro. Al que la derrota de su candidato, el oficialista Sergio Massa, le causó indignación.

En aquella oportunidad, la que salió en defensa del gobernante fue su hija, Sofía Petro, que arremetió contra el líder salvadoreño. “Piensa una en esos 30.000 desaparecidos que hoy quieren volver a borrar y sí que dan ganas de llorar. A menos que a una no le quede ni un poco de memoria ni de corazón”, afirmó la joven.