Estado de salud de Daniella Álvarez podría presentar una recaída

Daniella Álvarez se convirtió en una de las famosas colombianas más queridas por sus seguidores, por cuenta de su resiliencia. Su vida sentimental también ha sido objeto de comentarios, pues la relación con Daniel Arenas ha tenido altos y bajos en los últimos meses, sin embargo, no han entregado mayores detalles de si el romance continúa o llegó a su final.

Un hecho reciente llamó la atención de las redes sociales, cuando la vidente dominicana Vieira echó la suerte en las cartas a la exreina de belleza del Atlántico, tal y como lo hizo en el pasado con artistas colombianos como Shakira o Maluma. La pitonisa indagó en el tarot por aspectos de la vida de Álvarez, como su relación y el estado de salud de la también modelo.

Aunque la relación pareciera atravesar por un periodo de estabilidad, ya que en días pasados se les vio compartiendo en una iglesia de Miami, la clarividente aseguró que el actor y ahora presentador de Telemundo no se ha sentido bien emocionalmente. También afirmó que siente un cariño especial por Álvarez y que no está unido a ella por lástima, como se llegó a pensar en los inicios de la relación.

“Es un hombre que la quiere y está con ella, no siento que sea por lástima ni pena, le ha hecho la vida más fácil”, indicó Vieira Vidente.

El romance entre Daniella Álvarez y Daniel Arenas, ha pasado por altas y bajas, según Vieira Vidente, él tiene un cariño especial por ella.

Pero lo que generó preocupación entre los seguidores de la vidente fue la predicción que hizo sobre el estado de salud de Daniella Álvarez, afirmando que hay energías oscuras detrás, que no quieren verla feliz y gozando de la vitalidad que la ha caracterizado.

“Hay días en que ella se siente derrumbada, con ansiedad y depresión … Ella antes de años vuelve al quirófano y va a tener complicaciones. Ella llega a perder la única pierna que le queda. Daniella Álvarez termina su vida en silla de ruedas, esa es la mala noticia”, mencionó la vidente.

Daniella Álvarez compartió un mensaje conmemorando el Día de la Mujer a través de sus redes sociales.

Sin embargo, aclaró que la ex Señorita Colombia es una guerrera, por lo que podrá caminar gracias a las prótesis. Finalmente, indicó que sobre Álvarez recae una maldición de un hombre que quiso hacerle mucho daño y lo ha estado consiguiendo a lo largo de los años.

“Me están saliendo dos hombres, aquí veo una traición de hace años; oro porque Daniela si no iba a ser para él, no iba a ser para nadie”, concluyó.

¿Por qué no pudo caminar?

La presentadora se encontraba de paso unos días en Miami y sufrió un pequeño inconveniente con una de las prótesis que llevó. El cargador, que se había quedado en Colombia, obligó a la barranquillera a movilizarse en un carrito de mercado para unas sesiones de fotos en las que participó.

Daniella Álvarez perdió la movilidad por cuenta de la falta de cargador para la prótesis, pues el cargador se le había quedado en Colombia.

“Mis amores, imagínense que hoy me levanté aquí en Miami, sin batería en mi prótesis y se me había quedado el cargador en Colombia”, empezó a relatar Daniella su odisea a sus seguidores, y señaló que cuando se dio cuenta de que no podía usar su prótesis entró en crisis, pues “no podía caminar”.

La ex Señorita Colombia señaló que “lloré y todo ... Me angustié porque tampoco traje conmigo silla de ruedas (ni) la scooter. Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”. Según lo que detalló Álvarez, al no tener ningún implemento más que la prótesis, que en ese momento no servía, se sintió limitada al no tener medios para movilizarse fácilmente a donde debía ir.