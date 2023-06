Daniel Quintero defendió su polémica “rebaja” en el costo de la energía: “Los ciudadanos deciden si escogen a quienes les quieren subir las tarifas”

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue cuestionado por congelar las tarifas en su último año de administración y de cara a las elecciones regionales.

Nuevamente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está en medio de la polémica por el congelamiento de la tarifa de energía eléctrica en Antioquia.

El mandatario local es cuestionado pues muchos aseguran que se trataría de una estrategia de cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre de 2023.

Ante los cuestionamientos, el alcalde de Medellín salió al paso y aseguró que esa no es la única medida con la que ha buscado cumplir la promesa que hizo al llegar a La Alpujarra. Además, recordó que ese plan se quería implementar desde hace tiempo, pero se vio truncado por el uribismo.

En entrevista con la emisora Blu Radio, Daniel Quintero lanzó fuertes declaraciones sobre el tema, entre esas, dijo que los ciudadanos deciden si escogen a quienes les quieres subir la tarifa de energía o a quienes la quieren mantener congelada.

Daniel Quintero dejó la responsabilidad de un nuevo aumento de tarifa en manos del nuevo alcalde

Tras ser cuestionado porque el valor de ese servicio solo bajará durante este año, pero es probable que vuelva a subir en enero, el alcalde aclaró que será el próximo mandatario quien decida si continuar con la medida o no.

“Lo que pasa es que la democracia colombiana me lleva a mi hasta el 31 de diciembre, ya serán los ciudadanos de Medellín si deciden escoger a quienes les quieres subir las tarifas o escoger a quienes se las quieren mantener congeladas, pero eso es una decisión de los ciudadanos, esa es la democracia”, apuntó.

Esa respuesta desató más cuestionamientos acerca de lo que estaría detrás de la iniciativa. Sin embargo, el alcalde aseguró que si esto se implementó recientemente fue por los constantes obstáculos que le pusieron a la administración para congelar las tarifas.

Además, señaló que no es la única medida que se ha tomado en su gobierno para aliviar el pago de los servicios de los ciudadanos. Recordó que la Alcaldía ha costeado los servicios públicos de muchas familias en Medellín y además, se han implementado los paneles solares con los que muchas comunidades no solo ahorran el costo de la tarifa sino que sacan energía hacia otros territorios.

“Es increíble que yo he dado una lucha tremenda para congelar la tarifa desde hace rato. El uribismo de Medellín luchó para que no pudiéramos congelar la tarifa. Yo no sé porqué les molesta tanto que trabajemos para congelarle la tarifa a los ciudadanos”, apuntó el mandatario en la entrevista con la emisora mencionada.

En esa misma línea, el alcalde recordó que durante el año las tarifas suben en todo el país y aseguró que en lo que queda del año el aumento sería del 20% en todo el territorio, excepto en Antioquia, gracias al congelamiento.

Cómo funciona el congelamiento de la tarifa en Antioquia

El congelamiento de la tarifa de energía eléctrica beneficiará a más de siete millones de ciudadanos en los 125 municipios de Antioquia y el municipio de Carmen de Atrato en Chocó.

Es de recordar que cuando se anunció la noticia, desde la Alcaldía de Medellín y EPM, explicaron que la tarifa de energía disminuiría cada mes entre junio y septiembre de este año; sin embargo, ese valor subirá nuevamente entre octubre y diciembre, para que el último mes del año se pague lo mismo que a mitad de año.

Según lo que explicó en su momento el gerente de EPM, esa forma para ejecutar el congelamiento de la tarifa de energía se da para cumplir con los requerimientos de las autoridades de regulación.

En conclusión, aunque la tarifa de energía de EPM disminuya unos meses y aumente en otros, el promedio desde junio hasta diciembre de 2023 será el mismo.