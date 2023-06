Daniella Álvarez se vio impedida para caminar durante varias horas en Miami: “Me dio nostalgia no tener mi pierna”

La ex Señorita Colombia recibió ayuda por parte de un hombre que también utiliza prótesis en las piernas (@danielaalvareztv)

Se van a cumplir tres años del problema de salud que provocó que a la exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez le amputaran parte de su pierna izquierda por cuenta de una isquemia. Desde entonces, la también presentadora se ha convertido en un ejemplo de superación y entereza al enfrentar una situación personal tan fuerte. Aunque, como todo en la vida, hay momentos de desánimo, y fue precisamente lo que la mujer compartió con sus seguidores frente a un incidente que le hizo extrañar su pierna.

Álvarez se ha destacado por superar diferentes dificultades después de perder parte de su pierna, ya que meses más tarde de la operación ya estaba caminando, saltando, montando bicicleta, bailando champeta y hasta nadando. Pero a través de sus historias de Instagram compartió con su comunidad virtual un problema que la dejó ‘varada’ en Miami.

La famosa está pasando unos días en Estados Unidos, donde ha estado modelando para algunos fotógrafos; sin embargo, recientemente se quedó sin su prótesis debido a que se le acabó la batería y Álvarez olvidó el cargador en Colombia.

Daniella Álvarez perdió parte de su pierna a causa de una isquemia (@danielaalvareztv)

“Mis amores, imagínense que hoy me levanté aquí en Miami, sin batería en mi prótesis y se me había quedado el cargador en Colombia”, empezó a relatar Daniella su odisea a sus seguidores, y señaló que cuando se dio cuenta de que no podía usar su prótesis entró en crisis, pues “no podía caminar”.

La ex Señorita Colombia señaló que “lloré y todo ... me angustié porque tampoco traje conmigo silla de ruedas (ni) la scooter. Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”. Según lo que detalló Álvarez, al no tener ningún implemento más que la prótesis, que en ese momento no servía, se sintió limitada al no tener medios para movilizarse fácilmente a donde debía ir.

El problema inició a las 9:00 de la mañana, cuando grabó un video de su prótesis dejando de funcionar por falta de batería. Añadió que a lo largo de su nueva vida, después de que le amputaran la pierna, las prótesis se han convertido en parte de su día a día, por lo que se sorprendió al ver que por primera vez había olvidado el cargador.

Daniella Álvarez tuvo incidente con su prótesis en Miami

Para su fortuna, su situación se resolvió en cuestión de varias horas. En primera medida, Daniella Álvarez consiguió quién le llevara su cargador desde Colombia hasta Miami, pero este traslado tarda por lo menos 24 horas.

La exreina de belleza confesó que vivió “horas con nervio”, sin saber cómo solucionar su problema. En ese momento, apareció su salvador Ignacio González, un hombre que al igual que Álvarez utiliza este tipo de prótesis computarizadas y que en cuestión de horas llegó hasta donde estaba la colombiana con un cargador para rescatarla.

La expresentadora del Desafío The Box señaló que tuvo que esperar alrededor de una hora para que su prótesis cargara totalmente y así pudiera volver a caminar. En sus redes sociales, el mismo Ignacio González explicó que no fue tan fácil brindar su ayuda a la famosa.

Ignacio González ayudó a Daniella Álvarez consiguiendo el cargador de su prótesis

González explicó a sus seguidores que Daniella Álvarez y él tienen la fortuna de utilizar unas prótesis con bastantes avances tecnológicos, “sólo nosotros sabemos lo importante que es mantener tus piernas cargadas”. Sin embargo, cuando le pidieron ayuda para la colombiana no fue tan simple.

El hombre señaló que aunque los dos utilizan prótesis, no tienen el mismo modelo, por lo que el cargador de él no era compatible con la prótesis de ella. “Después de un rato logré conseguir el cargador de ella con mi ortopédico y se lo llevé”, reveló en sus redes sociales.

“Las limitaciones están en la mente” concluyeron los dos en un último video en las redes sociales de la colombiana, en el que finalmente se le ve a ella caminando. Daniella Álvarez agregó que la ayuda de González logró subirle los ánimos después de un momento en el que se había sentido bastante mal.