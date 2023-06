Cancillería rectificó y expresó “su más enérgica condena al inaceptable ataque” en Ucrania en el que salieron heridos Sergio Jaramillo y Héctor Abad

Fotografía de referencia del escritor Héctor Abad y el comisionado Sergio Jaramillo. Detrás imágenes del ataque en Ucrania. Recuperado de: redes sociales

Pasada la noticia de que el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo y el escritor Héctor Abad Faciolince fueron víctimas de un bombardeo ruso en una pizzería de la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk (Ucrania), la Cancillería colombiana emitió un primer comunicado en el que se cuido de mencionar las acciones del Kremlin.

El documento, firmado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expresó su solidaridad con los involucrados, familiares y amigos y manifestó los deseos por la pronta recuperación de la escritora ucraniana Victoria Amelina, quien se encontraba con los colombianos.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores no condenó el ataque a la población civil en la hora más concurrida del día y no condenó, por ninguna linea, el acto de guerra cometido por Rusia: “El gobierno de Colombia reitera su compromiso de defender la vida como norte de todas las decisiones”, concluyó el comunicado fechado el 27 de junio de 2023.

Ante esta comunicación, varios ciudadanos expresaron que era una lastima “el silencio del canciller y del presidente, Gustavo Petro, sobre el brutal ataque contra un restaurante en Ucrania en el que milagrosamente sobrevivieron el ex Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y los periodistas Héctor Abad y Catalina Gómez. Ni una condena pública”, trinó por ejemplo el periodista William Calderón.

También la abogada Ani Abello llamó la atención sobre este tema: “Este es el comunicado del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, rechazando… perdón, no rechazando el ataque ruso sino expresando su solidaridad y pronta recuperación a Sergio Jaramillo, Héctor Abad y Catalina Gómez. No menciona la palabra Rusia”, trinó la internauta.

Y por ejemplo el periodista Ricardo Ospina también se refirió a este respecto: “Primer pronunciamiento del Gobierno de Gustavo Petro sobre ataque con misiles de Rusia en Ucrania. El Comisionado de Paz “expresa su solidaridad” con Sergio Jaramillo, Héctor Abad y Catalina Gómez pero no condena la acción rusa contra civiles. El Canciller Álvaro Leyva guarda silencio”, trinó.

El primer comunicado

Tendría que pasar un día completo para que se rectificara el error, pues fue hasta el miércoles 28 de junio que la Cancillería volvió a sacar un comunicado en el que explícitamente rechazó las acciones del gobierno de Vladimir Putin.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más enérgica condena al inaceptable ataque por parte de fuerzas rusas a un blanco civil en Kramatorsk, Ucrania. en el que resultaron afectados los ciudadanos colombianos Catalina Gómez, Sergio Jaramillo y Héctor Abad Faciolince”, expresó la Cancilleria colombiana.

Añadió que seguirá trabajando por brindarle a los colombianos todo el apoyo que requieran. Ellos, y esto fue confirmado por el escritor Héctor Abad este miércoles 28 de junio, ya van camino a Kiev, la capital ucraniana. No obstante, indicó que la periodista de guerra Catalina Gómez se quedó en la ciudad de Kramatorsk para acompañar a la escritora Victoria Amelina.

Comunicado de prensa, Cancillería colombiana, miércoles 28 de junio de 2023.

