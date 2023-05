Colombiana lleva retenida cinco días en un aeropuerto de Guatemala: “No sé qué es lo que pasa”

Eliana María Valencia, residente del municipio de Marinilla, Antioquia, fue retenida en un aeropuerto de Guatemala

Desde las 11:30 p.m. del pasado sábado 13 de mayo, Eliana María Valencia, residente del municipio de Marinilla, Antioquia, fue retenida en un aeropuerto de Guatemala, ya que no cumplía con todos los requisitos necesarios para ingresar en el país, según dijeron las autoridades locales.

Valencia se comunicó con MiOriente y relató el viacrucis que ha pasado desde que está retenida en Migración y dijo que: “desde entonces estoy acá. El domingo nos dieron desayuno a las 11:00 a. m., el lunes también nos dieron desayuno, a las 8:00 a. m., pero no nos dieron almuerzo ni cena. El martes tampoco nos dieron comida y yo, en medio de mi desespero, intenté quitarme la vida con medicamentos”.

Luego del intento de suicidio, las autoridades llevaron a la mujer a un centro asistencial, pero en cuanto estuvo mejor, la devolvieron al aeropuerto para que continuara a la espera.

Valencia declaró en el medio señalado que, “me dijeron que viajaba hoy a las 4:00 a. m., había otro vuelo a las 5:00 a. m., y es la hora en que sigo acá. Estoy desesperada, sufro de gastritis crónica, no sé qué es lo que pasa, creo que es algo contra mí, porque otros compañeros sí han podido viajar”.

Por ahora, la antioqueña espera en Migración, dependencia a donde llegaron abogados y funcionarios del consulado de Colombia, pero hasta el momento Eliana no ha recibido ninguna respuesta y, según expresó, con cada minuto que se encuentra en ese lugar, crece el desespero.

Documentación requerida para viajar a Guatemala

Entre los más de 51 países y 13 territorios no estatales a los que los colombianos pueden ingresar sin visa, se encuentra Guatemala, por eso les contamos cuáles son los requisitos y cuidados para ingresar al país centroamericano.

Pasaporte o documento de Identificación.

Pasaporte vigente en buen estado.

La visa correspondiente (están exentos de visa para ingresar a Guatemala la categoría (A).

Realizar la entrevista respectiva.

Demostrar solvencia económica (tarjetas de crédito o efectivo que respalde su estadía para fines de turismo en el país o si es por razones de negocio, demostrar a través de la documentación correspondiente para el efecto del garante que está asumiendo la responsabilidad económica del extranjero. Debe ser congruente con lo manifestado por el visitante en el país.

Reservación de hotel o constancia en donde será su estadía en el país.

Presentar su boleto de regreso u otro medio de transporte que garantice su salida del país.

REQUISITOS DE INGRESO PARA RESIDENTES EN GUATEMALA

<i>Residentes con visa estampada</i>

Pasaporte vigente

Visa de residente vigente

<i>Residentes sin visa estampada o visa vencida</i>

Pasaporte vigente

Documento personal de identificación, Extranjero domiciliado (DPI) vigente

<i>Residentes que no cuentan con DPI por las siguientes razones</i>

Pasaporte vigente

Formulario de solicitud de DPI en trámite

Constancia de la denuncia de pérdida o extravío de DPI ante la Policía Nacional Civil; si es por robo ante el Ministerio Público.

Certificado de estatus de residente temporal o permanente (extendido por la Subdirección de Extranjería).

Es importante destacar que si un ciudadano colombiano desea viajar con un menor de edad colombiano o con un menor extranjero “residenciado en el país”, necesita un permiso de salida de menor, firmado por el padre que NO acompaña al menor, autenticado en notaría o ante un cónsul colombiano. Además, una copia auténtica del registro civil de nacimiento y el pasaporte. Tenga en cuenta que para la salida del menor, solicitarán los documentos mencionados, en caso de no presentarlos no se permitirá la salida del país.

Ante la geográfica de Guatemala, este país es utilizado por ciudadanos de diferentes nacionalidades como puente para llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, aunque la mayoría intenta cruzar el país por la vía terrestre, sin embargo, es imperativo que los documentos mencionados anteriormente estén completos y así evitar malentendidos con las autoridades extranjeras.

