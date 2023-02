Así sonaría “Music Sessions #53” de Shakira si hubiera sido creada en la década de los 90

Productor musical recreó la 'Music Sessions #53' de Shakira con sonidos de los 90. @shakira/Instagram

Music Sessions #53 está a punto de cumplir un mes de estar sonando en las diferentes plataformas digitales de música, en las que acumula millones de reproducciones entre YouTube y Spotify. Y es que Shakira logró destronar a canciones como Despacito de Luis Fonsi, así como a Bad Bunny con el álbum Un verano sin ti, como uno de los temas más escuchados.

Ñusta Picuasi sorprendió con la versión en quechua de la ‘Music Sessions #53’ de Shakira Se trata de una joven de 17 años que desde la pandemia se le midió a publicar algunas de sus actuaciones VER NOTA

Con este tema, la intérprete de Suerte, Día de enero y Waka Waka logró desahogarse de la tusa que le produjo el haber terminado su relación de más de 12 años con el exdefensa central del Barcelona, lanzando varias pullas en contra de su madre, así como de su nuevo amor con la joven relacionista publicitaria, Clara Chía.

Recientemente, se conoció una versión en redes sociales que compartió un productor musical llamado Kristian Bob, que tomó la colaboración de Shakira junto a Bizarrap y convirtió el sonido de 2023 al de la década de los 90, cuando la barranquillera presentó su sencillo Pies descalzos, y primaba la guitarra y la batería.

Así se escucha el éxito musical de la barranquillera cuando apenas arrancaba en los 90s

Cabe resaltar que el tiktoker es reconocido por elaborar este tipo de arreglos musicales de diferentes sencillos como lo hizo con Flowers de Miley Cyrus a versión merengue mambo o Chambea de Bad Bunny en versión clásica de 1800 como un duelo musical de la época. Por otra parte, Kristian Bob cuenta con más de 236.000 seguidores en la red social china y su usuario es @mr.bob1898.

“Odio esa canción”: Cintia Cossio sobre la colaboración de Shakira con Bizarrap Aunque la creadora de contenido aseguró amar a la cantante colombiana y saberse todas sus canciones, simplemente no gustó de su mediática ‘Music Sessions #53′ VER NOTA

Esta versión noventera de Music Sessions #53 cuenta con más de 80.500 likes y cerca de 1.800 internautas han reaccionado con comentarios respecto a la producción que suena muy similar a los éxitos como Antología y ¿Dónde están los ladrones? Adicionalmente, en su canal de YouTube acumula más de 26 mil reproducciones.

Algunos de los comentarios que reposan en la publicación son: “la original es BOOM, pero esta es DOBLE BOOM, me encantó. Me remontaste a las canciones de los 90s de Shakira”; “creo que esta se disfruta más”; “dime que la subes a Spotify te ruego”; “este es el estilo que hizo a Shakira ser Shakira, durísimoo”; “soy fan de Shakira desde Pies Descalzos y esto está increíble!”; “mucho mejor que la original, me gusta cuando no pierde la calidad instrumental clásica!”, entre otros.

Marcela Reyes presentó la versión guaracha de Music Sessions #53

Marcela Reyes sorprendió a todos sus fanáticos de Instagram con una publicación, hoy 8 de febrero, en la que compartió su versión en guaracha de Music Sessions #53, la famosa canción de Shakira junto a Bizarrap, que actualmente tiene más de 288 millones de visualizaciones en YouTube.

Video de niños interpretando el éxito de la “Session #53″ de Shakira y Bizarrap se hace viral En redes sociales circula un clip en el que se ve a un grupo pequeños cantando a todo pulmón el más reciente lanzamiento de la colombiana VER NOTA

El video, en el que se puede ver a la DJ con un vestido muy sensual, tiene más de 19.600 likes y alrededor de 400 comentarios en tan solo una hora de publicado.

Marcela Reyes presentó la versión guaracha de Music Sessions #53

En el posteo, la reina de la guaracha escribió: “Yo en modo loba 🐺👑 les hice mi versión en GUARACHA 💸💰 asi Que PICO 💋 Y CHAOOOO ✌🏽”. La versión les ha gustado a muchos y otros no tanto, pero lo que sí es seguro, es que Reyes se ha convertido en una de las DJ femeninas más importantes del país, logrando llegar a varias tarimas internacionalmente.

Esto ha generado opiniones negativas como: “No se que está más paila si la versión de Shakira o está😅 definitivamente esa canción es horrible 🤦🏼‍♀️”, “La que dijo que yailin era vulgar 😂😂😂😂 la que enseña hasta el alma por todos lados 😂. Gas”, “osea me encanta la Marce, perooooo, pensé que era un vídeo de only 🥴🥴🔥”, " Solo le falta salir en pelota ya para que usa ropa”.