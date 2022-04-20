COVID-19 患者康复的最佳位置是什么

Este martes se publica un ensayo clínico internacional hecho en 42 hospitales de seis países, dos de ellos españoles -Vall d'Hebron y Hospital del Mar-, que ha demostrado que poner a los pacientes no intubados con COVID-19 grave en posición decúbito prono, es decir, boca abajo, mejora su pronóstico y reduce la necesidad de intubación y la mortalidad. En la imagen personal del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona atienden a un paciente acostado en dicha posición. EFE/Quique García

冠状病毒大流行迫使人们考虑使用疫苗和药理疗法来紧急预防和治疗患者。这也使我们思考了让患者在医院上床睡觉的最佳方法是什么，并且人们认为，俯卧姿势，即躺在肚子上时，可以帮助他们康复。在加拿大和美国进行的一项新研究评估了在哪些情况下可能最难实现收益。

这项研究由《英国医学杂志》发表，表明许多在医院病房看过的 COVID-19 患者无法保持俯卧姿势足够长的时间来受益。这项试验（被称为 COVID-PRONE）很早就停止了，当时人们显然无法实现足够的改善，研究人员表示，需要创新的方法来鼓励患者每天在胃部向下的情况下保持躺着姿势超过几个小时。

自1970年代以来，俯卧位一直是严重急性呼吸窘迫综合征患者的标准治疗方法。这个立场有利于肺部更大一部分的扩张，以便患者可以更深地呼吸。

El estudio en Estados Unidos y Canadá señaló que se necesitan enfoques innovadores para animar a los pacientes despiertos a adoptar la posición acostado con la boca para abajo durante más horas/ REUTERS/Shannon Stapleton REUTERS

通常，俯卧姿势是针对镇静剂和插管的危重病人进行的。它通常用于通过连接到机械呼吸机的管子进行呼吸的患者。但是在2020年2月，有报道表明，倾向安置醒着和患有 COVID-19 的患者也可能是有益的，并被广泛采用。

从那时起，有几项研究检查了其在covid-19清醒患者中的有效性，但结果是矛盾的。 为了解决这种不确定性，加拿大和美国研究人员小组着手评估俯卧姿势在降低 COVID-19 住院患者死亡或呼吸衰竭风险方面的有效性。

其结果基于 2020 年 5 月至 2021 年 5 月期间在加拿大和美国 15 家医院住院的 248 名 COVID-19 清醒患者。这些患者没有处于危急状态，但他们确实需要补充氧气。她们的平均年龄为56岁，其中36％是女性。为了进行这项研究，他们得到了圣迈克尔医院创新基金、西奈和逊恩健康研究基金的资助。

También se les pidió que durmieran en esa posición por la noche hasta siete días, con repetidos esfuerzos por parte del personal para intentar mejorar la adherencia REUTERS/Carlos Osorio/File Photo REUTERS

患者被随机分配到俯卧姿势或接受标准护理（没有采取该姿势的说明）。建议处于俯卧姿势的患者每天四次使用最多两个小时的姿势。他们还被要求晚上以这种姿势睡长达七天，工作人员一再努力改善依从性。

结果表明，在最初的72小时内，在俯卧姿势上花费的平均时间约为每天2.5小时，而在控制臂中头部向下则没有时间。不适是患者报告对俯卧姿势依从性低的主要原因。

El tiempo medio pasado en posición decúbito prono durante las primeras 72 horas fue de unas 2,5 horas al día en comparación con ninguna hora con la cabeza para abajo en el brazo de control EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo EFEI0658

在考虑了其他潜在的影响因素之后，俯卧尺骨组（18个事件）和标准护理组（17个事件）之间的死亡、机械通气或呼吸衰竭恶化的风险相似。两组之间血氧饱和度与72小时后吸入氧气的比例（表明肺向血液输送氧气的程度）之间的关系差异也相似。

多伦多西奈健康中心的迈克尔·弗拉利克博士的研究人员解释说，这是一项精心设计的试验，评估了临床和生理结果，结果反映了现实世界干预措施在类似医疗环境中促进俯卧位的有效性。作为第一作者。

"Tanto la duración como el momento de la posición prono despierta son determinantes para su eficacia en los pacientes con COVID-19″, afirman científicos de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, y Suiza/ EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo EFE

但是，研究人员认识到一些局限性。其中最重要的是对俯卧位时间的依从性差。他们说，这种情况 “表明它通常不能很好地容忍，需要创新的方法来改善遵守情况”。

尽管他们不能明确排除这种好处或危害，但他们说，他们的结果证实了 “仅仅指示患者躺在俯卧姿势并提供提醒不足以让大多数患者长时间呆在胃上。”

他们得出的结论是，需要进行未来的研究来确定俯卧位更长的时间是否与临床益处有关。英国莱斯特大学@@ 的丹尼尔·潘说，这项新试验以及以前的试验 “表明，俯卧觉醒姿势的持续时间和时机都是其对 COVID-19 患者有效性的决定因素，” 英国莱斯特大学的丹尼尔·潘和其他专家在一篇与在 BMJ 上发表的作品。

他们补充说：“未来的研究应侧重于寻找在重度 COVID-19 护理中保持俯卧姿势清醒的最佳方法，可能是在后期，” 他们补充说，而患者和公众的参与 “对于确保适当关注舒适度和舒适度至关重要。他们说，设计和评估复杂的干预措施，以允许觉醒的俯卧姿势。”

En pacientes que no están con ventilación mecánica, el beneficio total aún no se ha demostrado de forma fehacientemente", sostuve Elisa Estenssoro, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva/ EFE/ Juan Ignacio Roncoroni EFE

在 Infobae 的咨询下，医生 Elisa Estenssoro，世界重症监护协会联合会执行委员会成员，前阿根廷重症监护学会主席评论说：“俯卧姿势是在重症监护室使用了数十年的手段。但是请记住，可能有两种截然不同的情况。一种情况是接受机械通气的患者的胃部位置，他们会遇到深层镇静剂和肌肉松弛剂。当他们使用镇静剂时，这种姿势对他们来说并不感到不舒服，对于改善通气和受损程度更高的患者的氧合至关重要。”

相反，Estenssoro澄清说：“所提到的这项研究是在加拿大和美国进行的，其中包括醒着并自发呼吸的 COVID-19 患者，也就是说，他们没有连接到呼吸器。它被称为 “俯卧守夜姿势”，在疫情期间开始使用。它用于清醒且使用高流量插管、氧气面罩或鼻管颠倒呼吸的患者。到目前为止，先前的研究表明，患者对胃部呼吸的耐受性相当好。也许是因为缓解俯卧位引起的呼吸窘迫很重要。”

另一方面， 加拿大和美国的这项新工作是在公共休息室（而不是在重症监护室）进行的，这表明患者在很多小时内都无法忍受这种动作。“通常建议他们每天在该职位上停留超过4个小时。 在《英国医学杂志》上发表的著作中，据说清醒的患者会感到不适。并非所有人都能容忍这种动作，” 埃斯滕索罗说。

由于患者在公共休息室，“可能没有工作人员始终如一地坚持遵守俯卧姿势。”根据阿根廷专家的说法，“在接受机械通气的患者中，俯卧位是他们改善的关键，死亡率会降低。对于未进行机械通气的患者，尚未可靠地证明其全部益处。”

继续阅读：

Ómicron BA.4和BA.5的亚变体：世卫组织解释了它们比以前的变体更严重还是更容易传播