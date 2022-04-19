智利国会议员拒绝了新提取10％的养老基金

Fotografía de archivo de la vista general de una sesión del parlamento chileno. EFE/Mario Ruiz/Archivo

智利众议院周一否决了一项法案，该法案提议允许新的全民提取10％的个人养老金账户，由于该国正在经历急剧的通货膨胀，该倡议引起了极大的争议。

全体会议以70票赞成（所需票数为93票）、70票反对和12票弃权，驳回了继续讨论一项提案的想法，该提案是在疫情之后帮助缺口的家庭经济的一种方式，但政府直面拒绝了该提案。

还以68票赞成（在要求的78票中），83票反对和1票弃权否决了行政部门的替代项目，该项目提议仅在三个条件下提取10％的储蓄：用于偿还债务，赡养费或首次住房。

投票后，复兴国民党（RN）代表豪尔赫·杜兰（Jorge Durán）表示，政府必须对所发生的事情承担 “责任”，并要求进行 “真正有助于推进智利养老金制度” 的改革。

会议期间，智利国会议员卡洛斯·比安奇（Carlos Bianchi）保证，由加布里埃尔·博里奇（Gabriel Boric）领导的智利政府在一场持续到午夜的辩论中赢得了进行有限撤军所需的选票，并最终拒绝了这两项措施。

El Presidente electo de Chile, Gabriel Boric

“我了解到，显然政府刚刚赢得了批准其项目所需的选票，他们正在政府、广泛阵线、社会党和其他一些部门与独立民主联盟以及其他一些右翼选票达成最终协议，” 他说说，因为报纸已经收集了 “第三”。

为了阻止从该国的私人养老金体系养老基金管理人系统（AFP）中提取10％的临时资金，智利Boric执行官的不同部长上周提出了以社会保障标准为基础的退休限制的替代方案。

该倡议规定了允许提取澳大利亚养老金协会资金的 10% 的例外情况，例如支付赡养费、支付健康债务或首次置业红利。

智利政府发言人卡米拉·瓦列霍（Camila Vallejo）早些时候在第五次召回辩论开始时表示，通货膨胀是 “现实”，必须加以打击。根据智利网络T13的记录，他说：“我们不能成为通货膨胀的被动推动者。”

他说：“这在集市，超市中都可以看到，这正在打击智利的女性，工作家庭，因此，我们必须与之抗争并制止它，这就是为什么我们提出这种替代措施的原因，” 他补充说，“责任” 对于遏制通货膨胀是必要的。

正如 T13 所解释的那样，第五次提取 10％ 的 AFP 资金的草案将被搁置，此外，禁止立法具有相同特征的法案的禁令将颁布为期一年。

（来自 EFE 和 Europa Press 的信息）

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