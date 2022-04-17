保罗·奥斯特（Paul Auster）儿子关于他 10 个月大的婴儿服药过量死亡的声明令人震惊的细节





美国著名作家保罗·@@ 奥斯特（Paul Auster）的儿子丹尼尔· 奥斯特（Daniel Auster）上周五因以下原因被捕后，本周日在警方作证她10个月大的婴儿 Ruby 服药过量而死亡这位 44 岁的男子提供了小女孩最后几个小时的令人震惊的细节。

据当局称， 11月1日，他的妻子祖赞·史密斯（Zuzan Smith）离开工作后，他在纽约布鲁克林的一个居民区帕克坡（Park Slope）的家中注射了海洛因 。 喝完酒后，他和小 Ruby 睡了一会儿。

当她醒来时，这个十个月大的婴儿 “嘴唇蓝色，眼睛僵硬”。 档 案显示，在打电话给 911 之前，他给了她 Narcan，这是一种用于逆转阿片类药物过量的鼻腔喷雾剂，“以防女孩接触过毒品” 。

最终，医护人员到达家中，发现婴儿昏迷不醒，然后将她转移到卫理公会医院，后来她被宣布死亡。

副检察官田特兰 在布鲁克林刑事法院出庭时说，该市的法医确定，露比死于过量服用芬太尼和海洛因，体内有足够的药物来 “使成年人昏迷” 。

但是，当地警方尚未确定婴儿是如何摄入毒品的。

Daniel Auster y su hija Ruby, fallecida por sobredosis

检察官特兰补充说，周五晚上被捕并被指控犯有过失杀人罪和过失杀人罪的奥斯特 承认，他当天在洗手间里有 “一包海洛因”。

被告还向当局承认，他当天服用了海洛因，尽管他最初说他没有吸毒。

在本周日的演讲中，奥斯特没有发言，检察官特兰要求约翰·赫希特法官对被告进行审前拘留。丹尼尔的律师，法律援助协会的约翰·戈弗雷（John Godfrey）要求设定 “合理的保释金”，并告诉法官他的当事人已经排毒。

法官为丹尼尔下达了精神病治疗令，并将他的保释金定为25万美元的保险金，或10万美元的现金。

赫希特@@ 说：“极度鲁莽，由于吸毒，这是逃跑的危险。”

奥斯特的家庭成员没有出席本周日的听证会。

丹尼尔的两个邻居告诉《纽约邮报》，婴儿死后，他把婴儿的几件物品和物品带到街上供任何人带走。一位不愿透露自己名字@@ 的居民说：“所有东西，婴儿衣服，书籍，玩具... 都令人心碎。”

十几岁的时候，奥斯特经常光顾纽约市的俱乐部并参与毒品活动。1996年，18岁的丹尼尔目睹了夜总会发起人Club Kid Killer Michael Alig谋杀名叫安德烈·安吉尔·梅伦德斯的毒贩。

Según la prensa local, el escritor estadounidense Paul Auster no tenía contacto con su hijo Daniel en el último tiempo (EFE/J.P.Gandul) EFE

然后，丹尼尔收到了梅伦德斯的3,000美元钱，以换取他的沉默。后来他对拥有被盗财产表示认罪，并被判处五年缓刑。

他曾在其他场合被捕，包括2008年和2010年因持有毒品而多次被捕。2009年，他被控犯有小偷小摸和持有被盗财产罪。

保罗·奥斯特（Paul Auster）是一位著名的小说家，曾撰写过《黑暗中的男人》、《幻想之书》等作品，”纽约三部曲” 或 “利维坦”，并获得了无数奖项，包括2006年的阿斯图里亚斯王子文学奖。

在 2003 年出版的《甲骨文之夜》中，叙述者是一位儿子是吸毒者的作家。

丹尼尔的母亲，保罗·奥斯特的第一任妻子，是作家莉迪亚·戴维斯（Lydia Davis）。

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