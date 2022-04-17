在美国一家购物中心发生枪击事件后，至少有 12 人受伤

根据哥伦比亚警察局的数据，本周六在南卡罗来纳州哥伦比亚的一家购物中心发生枪击事件，至少有12人受伤，其中10人因枪击而受伤。

该事件发生在 Columbiana Centel 购物中心的设施，几名武装嫌疑人之间的孤立冲突导致枪击事件，之后当局逮捕了三人。

“我们认为，武装人员彼此认识，并且发生了某种冲突导致了枪声（...）哥伦比亚警察局长威廉·霍尔布鲁克说，这不是一个随机的人出现在购物中心射击枪支并伤害人的情况。”

枪击事件中受伤的 12 人中有 9 人已经出院。另一方面，私营医疗公司Prisma Health在向美国有线电视新闻网发表的声明中表示，其中两名受害者处于危急但稳定的状态。

Algunas de las víctimas resultaron lesionadas debido a la avalancha que se generó por el intercambio de disparos

霍尔布鲁克解释说，其中两名受伤者受伤与枪击无关，而是因为事件发生后的踩踏事件。

哥伦比亚警方为枪击事件的目击者设立了热线电话，并要求任何有枪击事件视频的人与他们联系。

“我们知道很多人看到了不同的东西。花点时间，收集你的想法并联系警方，” 哥伦比亚警察局在推特上解释说。

纽约枪击案

据 EuropaPre ss援引消防员和美国报纸《华盛顿邮报》的话说，周二在纽约地铁站发生枪击事件，造成至少29人受伤，他们被送往布鲁克林的一家医院。区域。

十人被枪击中，其中五人情况危急但稳定。当局还在调查现场可能发生的爆炸事件。

目前，该事件尚未作为恐怖袭击处理，嫌疑人仍然逍遥法外。

警方在事件发生的地铁站找到了一把手枪和几本大容量弹匣。警方消息人士告诉《纽约邮报》，格洛克手枪显然被卡住了，这个问题可能会阻止射手造成更大的伤害。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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