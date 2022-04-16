为什么狗需要去散步？

A black and white Border Collie holds the leash of a tan and white Chihuahua while both dogs walk.

那些选择狗作为伴侣动物的人认为，必须每天带它们散步以放松自己并练习运动。但是，很少有人知道这次散步对狗来说也等同于人类阅读新闻。

安静地散步，而不是匆忙，可以让狗穿过嗅觉图像，捕捉环境，这将对他的情绪健康做出宝贵的贡献，并对他的身体健康 产生合乎逻辑的后果。

一些作者谈论 dog 狗是人类的发明，并建议用游戏代替它。这个建议要广泛得多： 一起散步和玩游戏无疑是我们与狗建立全面关系的理想选择。

我们能做的最好的事情就是在步行时加入那些游戏来刺激狗，让它们过上充实而幸福的生活。

Los juegos que puede hacer un perro son variados, uno de ellos es el “tome y traiga”, que consiste en tirar una pelota, un palo o un objeto y que el perro lo recupere trayéndolo (Getty) Getty Images

散步不应该仓促，也不应该作为遵守动物生理要求的唯一和唯一的理由。此外，散步应该需要一些时间，并且可以让你嗅探，以便达到相当于看彩色玻璃窗或从视觉上欣赏风景的效果。

通过气味，狗将能够辨别谁路过，让他知道他也经历了自己的标记，并且对邻里环境有了清晰的全景概念，这对于他充实的生活绝对是必不可少的。

狗可以玩的游戏多种多样，其中之一就是 “带走” 游戏，它包括扔球，棍子或物体，狗通过携带它来恢复它。关于这个游戏，通常很难恢复一旦狗抓住它，就认为它是他的财产或猎物 “已经死亡” 并且不归还它的物体或球，这阻碍了游戏序列的发展。

允许游戏连续性的一种方法是用两个球来做，当第一个球恢复时，我们再咬一口，这将更具吸引力，因为当它随着我们的动作而反弹时它会 “活着”，并促使它释放第一个继续活动的发展。

El paseo debe llevar su tiempo y permitirle olfatear para lograr lo que sería el equivalente nuestro a mirar vidrieras o apreciar visualmente un paisaje (Foto: Jonas Walzberg/dpa) Jonas Walzberg/dpa

另一个游戏是我们童年时代的 “mothief”，它包括通过连续交换角色来追逐和追逐。另一方面，许多狗将伏击游戏理解为人类童年时期的 “捉迷藏”，并且知道如何练习。

狗最喜欢的另一款游戏是寻找隐藏的零食，因为它可以使它们发展嗅觉。

事实是， 无论在散步中还是在散步中，玩耍都是与我们的狗建立联系的必要且基本的方式 ，因为身心层面的刺激会使动物更加镇定和快乐。

* 教授胡安·恩里克·罗梅罗博士 @drromerook 是一名兽医。大学教育专家。心理免疫神经内分泌学硕士学位。小动物学校医院（UNLPAM）前院长。阿根廷几所大学的大学教授。国际讲师。

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