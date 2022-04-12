乌克兰军队拦截了一架俄罗斯无人机并将其打开以研究其技术

乌克兰军队拦截了一架俄罗斯无人机并将其打开，以了解其操作技术。该国自己的国防部发布的视频显示，一名军人正在检查该设备。

这架 Orlan-10 无人机在乌克兰某个地方坠毁，该国当局没有报告。

在视频中，士兵展示了军用无人机的组件。Peta Pixel报道，据一些专家称，俄罗斯无人驾驶飞行器（UAV）的某些方面看起来更像是业余制造的人工制品，而不是一种高科技军事间谍技术。

El militar ucraniano muestra la cámara que traía el dron

士兵发现无人机的主摄像头之一是佳能EOS Rebel T6i。该相机是市场上最简单的相机之一，售价约为750美元。

在飞行器的顶部，油箱盖是用某种塑料水瓶制成的。此外，无人机的几个部分用胶带固定。

大多数俄罗斯军用无人机都是相对较小和轻巧的型号。有些甚至被设计为手工投掷。机队的大部分包括 Grana t 1、Granat 2、Eleron-3、Zala、Orlan-10、Takhion 和 Zastava 车型。它们都足够小，一旦它们上升到1.5至2公里高的海拔，就可以 “消失”。

La tapa del combustible del dron ruso para ser hecha con una botella de plástico

另一方面，乌克兰表现出对俄罗斯军队很好地使用了无人机。3月中旬，美国宣布运送 “远程” 防空武器和100架美国无人机。

就无人机而言，这些是由美国公司AeroVironment制造的 Switchblad e，也被称为 “神风敢死队无人机” 或 “自杀式导弹”，由于其轻巧的尺寸（类似于法式长棍面包）具有很高的精确度，并且比例如更微妙，也由美国部队提供的标枪反坦克导弹.

这些 “游荡弹药” 有两种型号。Switchblade 300 是最小的。它们长约30厘米，重近2.5千克，是从类似迫击炮的小管子里扔出来的。通过使用先进的弹药进行精确攻击，它们的射程为10公里，射程为15分钟。它的巡航速度为每小时101公里，赛车速度为每小时161公里。它们在低于152米的海拔高度运行。

Drones Switchblade

它的弹头大小相当于手榴弹，对无装甲车辆和部队团体有效；它无法穿透坦克的装甲。

另一种型号是 Switchblade 600。与以前的相比，它们更大，对装甲目标更有效：重约22.5公斤，长1.3米。它们具有使用反装甲弹头进行精确攻击的特点，这使其对抗车辆非常有用。它们的运行高度小于200米，射程为40公里，飞行距离为40分钟。巡航和跑步速度分别为每小时 113 公里和 185 公里。

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