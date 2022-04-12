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星期二 12 四月 2022
奇諾

乌克兰军队拦截了一架俄罗斯无人机并将其打开以研究其技术

该设备装有佳能EOS Rebel T6i相机，无人驾驶飞行器的某些部分用胶带粘合。

Newsroom Infobae

12 四月 2022

乌克兰军队拦截了一架俄罗斯无人机并将其打开，以了解其操作技术。该国自己的国防部发布的视频显示，一名军人正在检查该设备。

这架 Orlan-10 无人机在乌克兰某个地方坠毁，该国当局没有报告。

在视频中，士兵展示了军用无人机的组件。Peta Pixel报道，据一些专家称，俄罗斯无人驾驶飞行器（UAV）的某些方面看起来更像是业余制造的人工制品，而不是一种高科技军事间谍技术

El militar ucraniano muestra la cámara que traía el dron
El militar ucraniano muestra la cámara que traía el dron

士兵发现无人机的主摄像头之一是佳能EOS Rebel T6i。该相机是市场上最简单的相机之一，售价约为750美元。

在飞行器的顶部，油箱盖是用某种塑料水瓶制成的。此外，无人机的几个部分用胶带固定。

大多数俄罗斯军用无人机都是相对较小和轻巧的型号。有些甚至被设计为手工投掷。机队的大部分包括 Grana t 1、Granat 2、Eleron-3、Zala、Orlan-10、Takhion 和 Zastava 车型。它们都足够小，一旦它们上升到1.5至2公里高的海拔，就可以 “消失”。

La tapa del combustible del dron ruso para ser hecha con una botella de plástico
La tapa del combustible del dron ruso para ser hecha con una botella de plástico

另一方面，乌克兰表现出对俄罗斯军队很好地使用了无人机。3月中旬，美国宣布运送 “远程” 防空武器和100架美国无人机

就无人机而言，这些是由美国公司AeroVironment制造的 Switchblad e，也被称为 “神风敢死队无人机” 或 “自杀式导弹”，由于其轻巧的尺寸（类似于法式长棍面包）具有很高的精确度，并且比例如更微妙，也由美国部队提供的标枪反坦克导弹.

这些 “游荡弹药” 有两种型号。Switchblade 300 是最小的。它们长约30厘米，重近2.5千克，是从类似迫击炮的小管子里扔出来的。通过使用先进的弹药进行精确攻击，它们的射程为10公里，射程为15分钟。它的巡航速度为每小时101公里，赛车速度为每小时161公里。它们在低于152米的海拔高度运行。

Drones Switchblade
Drones Switchblade

它的弹头大小相当于手榴弹，对无装甲车辆和部队团体有效；它无法穿透坦克的装甲。

另一种型号是 Switchblade 600。与以前的相比，它们更大，对装甲目标更有效：重约22.5公斤，长1.3米。它们具有使用反装甲弹头进行精确攻击的特点，这使其对抗车辆非常有用。它们的运行高度小于200米，射程为40公里，飞行距离为40分钟。巡航和跑步速度分别为每小时 113 公里和 185 公里。

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