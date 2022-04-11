对俄罗斯军队可能在马里乌波尔使用化学武器的调查

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

乌克兰内政部下属的极右翼组织亚速营周一指责俄罗斯军队在袭击港口城市马里乌波尔时使用化学武器。

大约在同一时间，乌克兰融入欧盟议会委员会主席伊万娜·克林普什周一表示，俄罗斯军队在马里乌波尔使用了 “一种未知物质”。受害者经历了呼吸衰竭。这些武器很可能是化学武器。这是世界必须摧毁专制经济的红线。”

这一消息发布后，西方列强表示担忧，并宣布将调查弗拉基米尔·普京的部队是否真的使用了这样的武库。

据乌克兰机构UNIAN称，极右翼军事组织谴责说：“俄罗斯占领军对马里乌波尔市的乌克兰士兵和平民使用了一种来源不明的有毒物质，该有毒物质是由敌方无人机发射的。”

据基辅报道，该团还报告说，受害者将出现呼吸衰竭、头晕、呕吐以及明显的神经系统问题独立。

在第一份报告之后，五角大楼还谈到了这次所谓的化学武器袭击：“我们知道有报道称俄罗斯军队在乌克兰的马里乌波尔部署了可能的化学弹药。我们目前无法证实这一点，我们将继续密切关注局势。”

五角大楼在一份简短声明中补充说 ：“这些报道如果属实，则非常令人担忧，反映了我们对俄罗斯可能在乌克兰使用各种防暴剂，包括与化学物质混合的催泪瓦斯的担忧。”

“据报道，俄罗斯军队可能在袭击马里乌波尔人口时使用了化学制剂。我们正在与合作伙伴紧急合作，以核实细节。英国外交大臣利兹·特鲁斯在社交媒体上补充说，任何使用此类武器都将是这场冲突的冷酷升级，我们将追究普京及其政权的责任。

Los bomberos tratan de contener un incendio en una planta tras los bombardeos rusos en Kharkiv (REUTERS/Alkis Konstantinidis) REUTERS

亚速营和乌克兰驻布鲁塞尔代表发出的这一警报是在乌克兰国防部此前曾警告俄罗斯军队在袭击中使用化学武器的可能性很高的情况下发出的。

顿涅茨克人民共和国军事司令部新闻秘书@@ 爱德华·巴苏林 警告说，保卫马里乌波尔的乌克兰军队必须被包围在阿佐夫斯塔尔工厂并用化学武器袭击。 未被承认的顿涅茨克人民共和国领导人丹尼斯·普希林说，工厂附近至少有1,500名乌克兰士兵被包围。

“现在我们需要弄清楚如何封锁这座工厂，找到所有的入口和出口点；理论上，这是可以做到的。然后，我想，我们必须问一下化学专家，他们将找到办法让这些老鼠摆脱困境，” 巴苏林说。

周一早上，英国国防情报部门警告说，俄罗斯军队很可能在被围困的马里乌波尔使用磷弹药。

但是，马里乌波尔市长的顾问彼得罗·安德里乌申科认为，关于如何保护自己免受这些袭击的建议无关紧要，因为该市的大部分建筑物已被摧毁，水和卫生用品也受到影响。

普希林说，与俄罗斯结盟的自封的顿涅茨克共和国当局周一保证，俄罗斯军队已经控制了马里乌波尔市的港口，由于其地理位置优越，该港口位于亚速海。

他告诉俄罗斯第一个公共电视频道：“至于马里乌波尔港，它现在处于我们的控制之下。”几个小时前，这位亲俄领导人呼吁顿巴斯 “加紧解放行动的进展”。

根据最新数据，他认为 “人民的复杂局势” 以及 “基辅政权的挑衅行动” 是必要的，他认为这是上周五对乌克兰控制的城市克拉马托尔斯克火车站的导弹袭击负责，造成57人死亡。

关于顿涅茨克地区南部马里乌波尔的局势，那里的激烈战斗已经持续了好几个星期，这位亲俄领导人指出，“数千” 名乌克兰民族主义者仍留在该市郊的Azovstal钢厂地区。

“根据我们的计算，与阿佐夫斯塔尔一起，仍然有数千名民族主义者。战争各方中最常见的人数从1,500人到3,000人不等，” 他补充说。

这位分离主义领导人指出，工厂里有许多地下通道，“所以用风暴来实现这一目标毫无意义。”

Rusia amenazó en varias oportunidades con utilizar armas químicas en Ucrania (Sputnik/Aleksey Nikolskyi) via REUTERS

“我们可能会失去大量人员，而我们的敌人几乎没有损失。因此，现在我们必须了解如何封锁工厂，找到所有出口和入口，这是可能的，” 他说。

亲俄罗斯人说，顿涅茨克民兵在切断了阿佐夫斯塔尔捍卫者的逃生路线之后，将寻找 “将痣从洞穴中推出” 的方法。

俄罗斯军队继续在顿涅茨克地区以及马里乌波尔和哈尔基五世发动袭击，这是自顿涅茨克地区以来的第47天据当地消息来源称，入侵乌克兰的开始，已有183名未成年人死亡。

乌克兰东部的哈尔科夫地区是受俄罗斯军队打击最严重的地区之一，在过去的 24 小时内，在袭击中遭到 66 次轰炸，造成至少 11 人死亡，14 人受伤。

“根据我们的信息，敌人几乎已经完成了在东部发动进攻的准备工作。袭击将很快开始，” 乌克兰国防部发言人奥列克桑德·莫图齐亚尼克周一说。

乌克兰总理丹尼斯·什米加尔（Denis Shmigal）则谴责俄罗斯军队试图在乌克兰人口中造成尽可能多的伤亡。总理说：“为了结束战争、种族灭绝和乌克兰人的苦难，我们需要美国的更多支持，尤其是在增加军事援助和加强制裁的情况下。”

（来自欧罗巴出版社和EFE的信息）

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