美国祝贺查韦斯在哥斯达黎加的胜利，并致力于 “加强双边关系”

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

美国政府祝贺社会民主进步党当选的哥斯达黎加总统罗德里戈·查韦斯在周日举行的第二轮总统选举中获胜，并表示愿意 “加强双边关系”。

“美国祝贺罗德里戈·查韦斯·罗伯斯当选哥斯达黎加下一任总统。我们还祝贺哥斯达黎加人参加并开展了符合哥斯达黎加强大民主传统的选举进程，” 美国国务卿安东尼·布林肯说。

因此，他强调，“哥斯达黎加代表着美国和世界民主的灯塔”。根据国务院网站上发表的一份声明，他补充说：“我们的双边关系仍然植根于共同的民主价值观，这些价值观加强了自由、包容性和对人权的尊重。”

布林肯@@ 说：“我们希望加强两国之间的联系，以促进我们的共同利益，包括人道地管理移民、保护环境以及与该地区的民主伙伴合作，建设一个更安全、更繁荣和民主的半球。”

查韦斯·罗伯斯赢得了 52.9％ 的选票，赢得了选举。查韦斯的主要竞争对手民族解放党（PLN）的何塞·玛丽亚·菲格雷斯赢得了47.1％的选票，其中40％以上的弃权票。

El candidato presidencial costarricense, José María Figueres

因此，当选总统扭转了前总统菲格雷斯获胜的第一轮选举的结果。第二轮选举不得不举行，因为在2月举行的第一轮选举中，没有一个候选人超过40％支持的门槛。

经济学家和前世界银行官员罗德里戈·查韦斯本周日当选为哥斯达黎加历史上的第49任总统，此前他承诺 “改变” 和打击腐败，并参与了有关性骚扰和涉嫌平行案件的争议融资结构。

来自年轻的社会民主进步党的查韦斯赢得了 52.9％ 的选票，击败了传统民族解放党的前总统何塞·玛丽亚·菲格雷斯·奥尔森。

这位候选人在去年2月6日的第一轮比赛中感到惊讶，他获得了第二名，进入了对阵前总统菲格雷斯的第二轮比赛。

60岁的查韦斯提议打击他指责包括敌对党在内的前任政府的腐败，并通过全民公决实施深刻的国家改革，他的反对者称之为民粹主义。

候选人的承诺包括减少企业家和社会保障的程序，修改该国的教育计划，缩小国家规模以及支持该国最贫穷的沿海地区。

查韦斯政府的计划致力于采取经济行动，以减少程序和便利商业行动，减轻社会负担，要求公共机构提供结果，创造就业机会和吸引更多投资，并通过法令降低基本篮子的成本。

查韦斯还承诺推行单一的养老金制度，实施本届政府批准的税收改革，加强对腐败的制裁，并提高社会支出的效率。

查韦斯在@@ 得知选举结果后在胜利演讲中说：“现在不是庆祝的时候，但这是一个巨大的挑战。”

“我向唐·何塞·玛丽亚·菲格雷斯（Don JoséMaríaFigueres）和所有投票支持他的人表示感谢”，同时请他共同努力，使他的竞争者称之为 “哥斯达黎加奇迹” 的项目成为可能，这是他的竞选项目。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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