《哥谭》：蝙蝠侠角色的起源是粉丝必备的视觉警察

当克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）完成他的《蝙蝠侠》三部曲时，角色的粉丝们知道角色的故事已经达到了很高的水平，在新电影中重演成功和品质并不容易。叙述角色的起源也不容易。那时，一个系列的赌注更加大胆：讲述哥谭市所有角色的起源。 该系列名为《哥谭》，可以在 Netflix 上看到，连续五个季节，总共一百集，它使DC Comics的粉丝有机会欣赏蝙蝠侠想象中的冗长故事。

哥谭的主角是詹姆斯·戈登（Ben McKenzie），他是加入哥谭市警察局的新警察。他被指定为哈维·布洛克（Donal Logue）的合伙人。戈登和布洛克有两种相反的观点：虽然这位新秀用严格的守则来处理自己，但这位退伍军人对自己的工作却不那么严厉。他们必须面对的第一个案件是托马斯和玛莎·韦恩被谋杀，他们是一对已婚的百万富翁，他们在儿子布鲁斯·韦恩（David Mazouz）眼前的一条小巷里被杀。戈登会见了男孩布鲁斯和他的管家阿尔弗雷德·彭尼沃思（Sean Pertwee），并承诺他会找到应对犯罪负责的人。

哥谭市是一个腐败的巢穴，黑帮之间的战争开始有了新的主角。该系列的开头更像是警察，而不是超级英雄的故事。环境和技术存在一定的模糊性，这使得它发生的时间不准确。 企鹅、里德尔、猫女，它们都是从现实世界中看似合理的角色开始的，然后一点一点地变成了漫画世界。 尽管他们没有使用Joker/Joker这个名字，因为他们认为这对电影更有价值，但后来出现在剧情中的角色之一杰罗姆·瓦莱斯卡（Cameron Monaghan）显然是对他的引用。

哥谭不是一系列特效，奇妙的元素逐渐滑入故事中，并随着季节的流逝而增加。它的核心故事是一个优秀的警察越来越深入黑暗的一面。他的女友芭芭拉·基恩（E rin Richards）也在逐章地转变。男孩布鲁斯十几岁时正在与自己的幽灵作战，而痛苦和复仇则主导着他的心。猫女（C amren Bicondova），企鹅（罗宾·洛德·泰勒）和里德尔（科里·迈克尔·史密斯）也是三个巨大的角色，其演变已超过一百集。

前两个赛季是最强大的，但是第四个赛季开始显示布鲁斯·韦恩（Bruce Wayne）成为他将成为的英雄，毕竟，这证明了其他所有人的存在。恶棍的角色在整个季节都在增长，角色两侧之间的摆动也是哥谭恩典的一部分。作为一个每个人都熟悉的世界，让一个系列拥有强大的身份是一个真正的好处。具有讽刺意味的是，这里描述的宇宙比电影的宇宙更加暴力，好像它已经准备好被更多的成年观众看到一样。它还有发展许多恶棍的空间，这显然是故事片所没有的。

第五季开始于哥谭市（Gotham City），该市被帮派战争所主导的领土划分，但这是五个季节中最短的一个，因此，人们赞赏角色的最终演变以与其广为人知的方式最相似的形式。对于该系列的粉丝和蝙蝠侠世界的粉丝来说，这是一个真正的奖项。这是一部漫长的前传，带来了每个人都在等待的美好时刻。在这方面，哥谭至少不会让人失望。

该系列的演奏尊重了原始经典的许多元素，但与此同时，它押注在很多时候创造自己的想象力。在这一点上，就像所有神话一样，蝙蝠侠是一个有很多版本的角色。虽然每部新电影都是大片，但哥谭还表明，像这样的系列和其他许多电影都有足够的素材。一百集节目显示了哥谭的世界是多么取之不尽，用之不竭，在这种情况下，以詹姆斯·戈登的身影为中心。 蝙蝠侠（Batman），这个角色已有八十多年的历史，并且保持了自己的知名度。

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