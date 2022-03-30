复活节：知道paschal triduum是什么，它的起源是什么

圣周有纯粹的宗教起源，充满了热情。就triduum一词而言，它也与宗教，尤其是天主教有关，是指准备，即顺序在特别或期望的活动或活动之前。

例如，在宗教领域，我们明白， 在圣人的盛宴和敬拜之前，人们必须提前几天（确切地说是三天）做好准备 。准备工作也可以是精神上和心理上的。

TRIDUO PASCUAL

paschal triduum 的具体含义是复活节前三天的准备工作。 这些在圣周的星期四、星期五和星期六都可以理解 ，因为让我们记住，星期日是根据天主教会的说法，耶稣复活的那一天。就圣经而言，它表明基督在第三天复活了，但没有指定那一天。

PASCUAL TRIDUUM 的其他含义

就新日历而言，在圣周的礼仪规范中，方法是不同的。triduum是礼拜年的新开始，因为它是它复活的日子，也就是说，自从生命恢复以来，这是一切重生以及机会重生的日子。

之后，可以理解的是，triduum的持续时间会延长。这种逾越节庆祝活动的统一更符合新约圣经的精神和早期的基督教传统。

基督本人，当他提到自己的受难和死亡时，从来没有将他们与他的复活分开。在四旬期第二周的星期三的福音书（山20：17-28）中，他一起谈到了这些福音：“他们会判他死刑，然后把他交给外邦人嘲笑他，鞭打和钉死他，第三天他将再次复活”。

米兰主教在他的一篇著作中将三个圣日（triduum illud sacrum）称为他遭受苦难的三天在坟墓里然后又站起来，他提到的三天里他说：“摧毁这座圣殿，三天后我将重建它。”

圣奥古斯丁在他的一封信中称他们为 “基督被钉十字架、埋葬和复活的三个最神圣的日子”。

那三天 ，从圣周四的晚间弥撒开始，最后是圣周四前夕的祈祷 在复活节的星期天， 他们组成一个单位，应该被视为这样。

圣周的复活节

简而言之，基督教复活节基本上包括为期三天的庆祝活动，其中包括身体和灵魂中最痛苦的日子和最光明的日子基督的各个方面。

逾越节之谜的不同阶段持续了三天，就像三联画一样：三幅画中的每一幅都说明了场景，但最终它们共同构成了一个事实。每张图片本身都是完整的，但必须与其他两张图片一起看。

像圣周六一样，星期五不是大斋节的正式组成部分。根据新日历，四旬期从圣灰星期三开始，到圣周四结束，不包括弥撒在主的晚餐之外。圣周的星期五和星期六不是四旬期的最后两天，而是 “神圣triduum” 的前两天。

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