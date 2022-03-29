纳塔利娅·美利奴：什么是 “彩虹宝贝”？

3月底之前，“有影响力的人” 和Cinnamonstyle博客的创建者纳塔利娅·梅里诺（Natalia Merino）在社交网络上分享了她怀孕的消息。她的追随者收到了这个消息，并向她和她的伴侣表示祝贺和深情的讯息。在他通过官方Tiktok帐户分享的其中一个视频中，他展示了一张录音，他在这个新阶段表达了自己的幸福。在对出版物的描述中，他写了 “彩虹宝贝”。提及事实可能是一个深情的术语，具有感人的含义，某些女性可以感觉到与众不同。

什么是彩虹宝贝？

这个术语用于妇女在怀孕的第一阶段失去婴儿后再次怀孕。“彩虹” 这个名字之所以有价值，是因为人们认为，当发生此类不幸事件时，女性形象会经历一种无法在短时间内克服的悲伤和悲伤状态。

这就是经历了这一刻的女性使用 “彩虹宝贝” 一词来表示自己对所经历的事情的幸福。

Natalia Merino Cinnamonstyle。Instagram

LA PÉRDIDA DE NATALIA MERINO

通过她的数字平台，被称为Cinnamon风格的 “有影响力的人” 告诉她的追随者社区，她失去了孩子，表达了她成为母亲的愿望，而发生的事情给她带来了极大的痛苦。她得到了粉丝和其他内容创作者的爱戴和支持，他们向她传达了面对那一刻的力量信息。

¿QUIÉN ES NATALIA MERINO？

她是秘鲁最著名的数字创作者之一。在推出自己的生活方式和时尚博客之后，她获得了人气，该博客至今仍然有效。在他的个人品牌 Cinnamonstyle 下，他在国内外广为人知。然后，他加入了YouTube社区，在那里他分享了自己日常生活和参加的重要活动的视频博客。

Natalia Merino Cinnamonstyle。Instagram

他曾出演过该国知名公司的竞选活动。2018年，他发起了Cinnamonfest，该活动汇集了来自互联网的歌手和创作者，并举办了本地品牌参加的展台。娜塔莉·梅里诺（Natali Merino）参加了该节目，为她的 “烤自己挑战” 唱歌跳舞，观看次数超过一百万。

2017 年 9 月，这位博主在自己的 YouTube 频道上分享了她现任丈夫塞巴斯蒂安·格雷罗向她求婚的那一天。她去了一家应该为自己的频道拍摄视频的机构。她没想到几分钟之内，她的伴侣会在带着戒指的小花园里等着她让她成为他的妻子。

2018年10月，这位秘鲁YouTuber分享了她在婚礼当天经历的所有细节。从她与塞巴斯蒂安的第一支舞蹈到为庆祝她的爱而组织的派对。社交媒体用户的亮点之一是秘鲁设计师Noe Bernacelli制作的连衣裙。在一些朋友的帮助下，她决定剪掉西装，以便在盛宴期间可以轻松移动。

纳塔利娅美利奴在 INSTAGRAM

这位传播者的官方 Instagram 帐户上有超过 62 万名关注者。如果我们谈论她的 YouTube 频道，自 2013 年 3 月推出以来，她已经积累了超过 87 万订阅者。现在，她加入了Tiktok，在那里她分享了自己的 “GRWM”（和我一起准备），在其中展示了自己的日常造型。