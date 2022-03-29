由于潜在的大地震，墨西哥科学家在格雷罗海滩（Guerrero Beach）回收了7台地震仪中的3台

墨西哥国立自治大学（UNAM）和京都大学的一次探险队设法从海底救出了三台地震仪，这将有助于更好地了解可怕的格雷罗海峡（Guerrero Beach）的活动并预测大地震。

通过阅读这些地震仪，科学家们希望更好地了解位于科科斯和北美大洋板块边界的格雷罗海峡的活动，以了解是否有可能发生大地震影响墨西哥首都，墨西哥首都的山谷中有2000万人直播。

通过疯狂的活动，海洋学船上的科学家设法恢复了七米中的三米，也称为OBS。

其中一个已经丢失，另外三个仍在太平洋底部等待再次营救它们。

运载探险队的墨西哥国立自治大学海洋学船 El Puma 从锡那罗亚州的马萨特兰港航行了 1400 英里，到达格雷罗海峡所在的科科斯板块和北美板块的交界处，该板块已有一个多世纪没有发生过大地震了在墨西哥格雷罗州的海岸和阿卡普尔科港口前延伸约200公里。

地震仪救援

在距离格雷罗州海岸40公里的完全平静的海面黑暗中，OBS的复杂救援行动开始了，关键的海洋地震仪可以进一步了解发生大地震的可能性。

地震仪必须在两年多前恢复，但是疫情和由此带来的不便推迟了救援行动。

他们的电池耗尽的可能性不仅使科学家感到担忧和紧张，也令El Puma的机组人员感到担忧和紧张，他们中的许多人在2019年帮助安装了El Puma。

由墨西哥人维克多·克鲁兹·阿蒂恩扎（Victor Cruz Atienza）和日本的伊藤义宏（Yoshihiro Ito）领导的地震学家利用先进的声纳设备通过海洋探测器向第一个要回收的OBS发送信号

紧张气氛最大，在 El Puma 的甲板上，参加这次旅程的所有团队成员都很拥挤，从船长到舵手，船上的厨师，摄影师和 EFE机构的记者。

这种担忧是有道理的，因为这些是海洋地震仪，其测量对于了解格雷罗海湾反复发生的地震活动至关重要。

temor a gran sismo

尽管最近在2021年9月发生了里氏7级的地震，过去两周又发生了其他地震，但所有人都担心的大地震尚未发生，特别是因为它靠近墨西哥首都。

第一个OBS对声音信号做出了响应。欢乐在科学家和水手中泛滥成灾，尤其是在克鲁兹·阿蒂恩扎和伊藤。

在确认了其可操作性之后，又采取了恢复措施。从船上向安装在海底的设备发出了命令。

在大海的黑暗中，El Pum a的机械操作员坎迪多·阿里亚斯（Cándido Arias）发现了日本人的独创性。

然后，通过滑轮，他在充满欢乐的表情中被带到船甲板上。

该船立即启航到安装了另外三台地震仪的突破点。

出于喜悦，它变成了失望。接下来的三个人没有发出任何回应。由于缺乏结果，清晨很艰难，因此决定等到白天再尝试寻找设备。

在强烈的阳光下观察了三个小时后，该程序与第六个程序一起使用，但没有取得任何结果。

幸运的是，出于这次探险的重要科学目的和他们的鼓励，第五和第七次OBS立即做出了回应。

地震学家继续执行任务的各种操作，例如读取海底的静水压力，这使我们能够了解过去六年中的变形，同时对救援三台地震仪仍然充满信心。

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