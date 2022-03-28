胡安·奥兰多·埃尔南德斯的幻灯片：从洪都拉斯担任总统到美国可能对贩毒定罪

在@@ 被引渡到美国之前，胡安·奥兰多·埃尔南德斯将在接下来的几个晚上在洪都拉斯大贩毒分子所在的牢房里度过。

自从 JOH（他的姓名缩写在洪都拉斯众所周知）离开共和国总统职位以来，已经过去了不到一个月 2月16日，法官埃德温·奥尔特斯（Edwin Ortez）决定，埃尔南德斯应在警察局的一个牢房中待到3月16日，该牢房是该国首都特古西加尔巴眼镜蛇特种部队的基地。

美国指控埃尔南德斯犯有三项罪行：串谋向美国进口受管制物质（毒品）”，特别是500,000公斤可卡因；阴谋使用枪支向美国进口麻醉品；以及串谋煽动使用武器。

如果被引渡、审判和定罪，埃尔南德斯可能面临 10 年至终身监禁的监禁。

而且，如果其他洪都拉斯毒贩因贩运毒品而在美国受审和判刑的案件有任何迹象，那么胡安·奥兰多·埃尔南德斯很可能不得不在美国联邦监狱度过余生。他的兄弟胡安·安东尼奥· “托尼” · 埃尔南德斯于 2021 年 3 月被判处终身监禁加 30 年徒刑，罪名与前总统相同。

具有讽刺意味。埃尔南德斯将受到他本人在2012年担任国会议长时提出的法律引渡规则的约束，两年后，导致他担任共和国总统的政治崛起开始了。

JOH 的兄弟托尼·埃尔南德斯因在美国贩毒而被判处终身监禁（美联社）

2012年1月19日，埃尔南德斯签署了一项修订洪都拉斯宪法第102条的立法法令，该法令规定：“当局不得将洪都拉斯人移居国外或移交给外国。”该修正案增加了 “任何类型的贩毒罪” 的例外情况。

当埃尔南德斯签署该修正案时，洪都拉斯刚刚经历了一场政变的创伤，该政变于2009年罢免了时任总统曼努埃尔·塞拉亚，他是查韦斯的委内瑞拉盟友，曾调情连任。塞拉亚倒台后，埃尔南德斯的国民党于 2010 年在国会和行政部门上台，当时也是贩毒目标的波菲里奥· “佩佩” · 洛博当选总统。

当时由巴拉克·奥巴马担任总统的美国支持国民党的崛起，以换取洪都拉斯新政府在打击地区毒品贩运方面表现出坚定的态度。在那些年里，洪都拉斯已经是毒品从委内瑞拉和哥伦比亚流向美国市场的主要桥梁。

巴拉克·奥巴马最初支持埃尔南德斯，埃尔南德斯致力于打击毒品贩运，并为将一些主角引渡到美国提供了便利。

自从他的第一个总统任期开始以来-在华盛顿的支持下，他于 2017 年再次当选-埃尔南德斯利用引渡手段驱逐了毒贩，后来从美国司法调查中得知，他们是埃尔南德斯兄弟在可卡因行业的盟友。

今天，胡安·奥兰多·埃尔南德斯正准备走与之前的人相同的道路他在去科尔特斯美国人的路上。对于同样的罪行。

镣铐和一个老朋友

最近几天，命运在埃尔南德斯身上玩了把戏。这不仅是美国需要它，还有他今天作为被起诉的囚犯必须面对的角色和地点。

2月15日下午，埃尔南德斯离开特古西加尔巴（Tegucigalpa）专属街区的家向当局投降时，遇到了一张熟悉的面孔，即拉蒙·萨比隆将军的面孔，他是前国家警察局长，他在担任总统时为他辩护，今天是国家警察的部长。希奥马拉·卡斯特罗政府的安全。

2 月 15 日上午，萨比隆告诉埃尔南德斯：“我们来这里是为了给你一切保证并确保你的安全，” 当时这位前总统在与妻子说再见后，走出大门进入街道，由将军率领的数十名警察正在等着他。

埃尔南德斯和萨比隆握手，然后一名特工将镣铐戴在前往眼镜蛇牢房的手脚上。

将军和政治家有着漫长而矛盾的历史。总统不信任这位警察，但他不得不忍受第一个任期的几个月，因为萨比隆是部署在洪都拉斯的美国机构信任的人，正如人们所说，在这种情况下，华盛顿对禁毒斗争的监视为标志。

胡安·奥兰多·埃尔南德斯上周二在离开特古西加尔巴家的路上被捕后。在司法部就引渡请求发布之前，他将继续被监禁

2013 年，当 JOH 与洪都拉斯西部的毒品贩子合并协议时，他和他的家人来自洪都拉斯西部，美国药物管制局（DEA）和萨比隆将军的士兵已经在密切关注诸如山谷山谷和国民议会市长亚历山大·阿尔东等变调警察课的脚步该党还参与了毒品贩运，他是埃尔南德斯的主要盟友之一。

也是移居美国的阿尔登向美国司法当局详细介绍了胡安·奥兰多和他的兄弟托尼参与该业务的情况。例如，他说，查波的华金·古兹曼·洛拉为 JOH 2013 年的总统竞选活动捐赠了 100 万美元。

正如 Infobae 所说，萨比隆是 2014 年占领山谷的行动的设计师。总统说，当年与将军携手合作的两名高级官员希望取消变调夹，以防止他们最终被引渡并最终在美国法院作证。萨比隆在没有告诉埃尔南德斯的情况下占领了山谷并将它们带到特古西加尔巴的眼镜蛇牢房。

正是在这些牢房里，山谷向萨比隆解释了托尼·埃尔南德斯和他的兄弟参与洪都拉斯西部贩毒地图的情况。然后，这位将军向洪都拉斯记者提供了有关这一证词的线索。此事公开后，胡安·奥兰多·埃尔南德斯将萨比隆从警察局撤职。警察局长逃到了美国。在被新晋总统希奥马拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）任命为安全部长之后，他的首次公开活动之一是：协调对JOH的俘虏。

一长串的合作伙伴

到目前为止，准备起诉胡安·奥兰多·埃尔南德斯的美国检察官尚未公布他们将在纽约法院对前总统提起诉讼的所有细节，但曾将他的兄弟托尼定罪的相同证词为JOH可以听到的所有指控提供了线索在审判期间。

除了入侵主导西部山谷的路线外，前总统埃尔南德斯还与洪都拉斯北部的主角乔瓦尼·富恩特斯结盟，他是山谷和该国东北部最强大的帮派洛斯·卡奇罗斯帮派之间的纽带，大部分来自哥伦比亚的可卡因运抵委内瑞拉。

富恩特斯也是美国侨民，在位于圣佩德罗苏拉和科尔特斯港之间的工业城市乔洛马（Choloma）设有毒品实验室，是该国最重要的城市，每月生产300至500公斤可卡因。富恩特斯告诉美国检察官，乔是他在该公司的合伙人，他也向前总统及其政党的政治竞选活动捐款。

JOH 被捕后听见了对他的指控

另一位谈论 JOH 的毒贩是洛斯·卡奇罗斯的老板之一德维斯·莱昂内尔·里维拉·马拉迪亚加，也在美国被起诉。他说，在2021年3月，他也曾在2012年向胡安·奥兰多·埃尔南德斯汇款：25万美元用于次年的总统竞选。里维拉·马拉迪亚加说，她已经把钱交给了胡安·奥兰多的姐姐希尔达·埃尔南德斯，她是她的总统竞选负责人。

早在2018年，当他的兄弟托尼在纽约接受审判时，JOH就知道美国检察官将他作为贩毒公司的同谋挑出来，并指责他们俩都为在洪都拉斯建立毒品国家创造了条件。甚至更早，当洛斯·卡奇罗斯和洛斯·瓦莱开始作证时，JOH 知道这件事已经到了他手中。

胡安·奥兰多的回应始终是呼吁他与华盛顿的友谊，并始终援引美国高级官员，从驻特古西加尔巴的外交使节到佛罗里达州南方司令部的指挥官，将他提升为打击毒品贩运的 “战略伙伴”。2022年2月，当圈子缩小，乔·拜登政府将他列入腐败和不民主行为者名单时，命运似乎是不可避免的。

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