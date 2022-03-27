乌拉圭全民公决：本周日将投票什么，路易斯·拉卡勒·波政府为何会纪念

乌拉圭正处于全民公决之前的最后阶段，该公投将确定是否保留《紧急考虑法》的135条条款。在选举巡回赛开放几个小时后，先前的情况以平价为标志，因为几家公司的最新民意调查结果与未决的比例很高。

《紧急考虑法》以其首字母缩写词 “LUC” 而闻名，是一套476篇文章，改变了几项规范。有一些文章涉及公共安全、教育、罢工权、新的无抵押租金制度、固定燃油价格、放松对洗钱的控制等。

它于 2020 年 3 月抵达议会，当时该国通过了路易斯·拉卡勒·波总统的指挥。尽管该法律获得了大阵线（左翼政党集团）的赞成票，但由于竞选期间成立的右翼政党联盟，该法律仍以议会多数票获得通过。从那时起，它成为路易斯·拉卡勒·鲍政府的旗舰法律。

在激进分子、领导人和公民支持的广泛阵线表示不满之后，一系列签名开始在全民公决中废除 LUC 的 135 条条款。2021年12月8日，选举法院计算了启用公投所需的671,544个签名，该公投将于本周日进行投票。

2021年12月8日，选举法院计算了启用公投所需的671,544个签名，该公投将于本周日进行投票 照片：蒙得维的亚支持 “是” 投票的示威活动

乌拉圭议会在投票问题上存在分歧。一方面，有些政党的右翼意识形态较多（国民党、科罗拉多党、独立党、开放市政厅和人民党），这就是所谓的 “多色联盟”。另一方面是左翼政党集团 Broad Front。

对 “是”（粉色选票）的投票是赞成删除所有135篇文章。对 “否”（浅蓝色投票）的投票表明了保持法律不变的愿望。获得 50% + 1 有效票数的选项将获胜。

在这种情况下，条例还规定，空白投票的选项将被视为投赞成票 “反对” 或天体投票。

除了投票的立法后果之外，还有其他一些具有象征意义的后果。路易斯·拉卡勒·波（Luis Lacalle Pou）执政两年后，在广泛阵线（曾两次担任前总统塔巴雷·巴斯克斯和前总统何塞·穆希卡）担任总统十五年之后，全民投票的结果将标志着行政部门的第二阶段。

简而言之，要投票的也是公民的声明，无论是否支持政府。

对于有资格投票的 2,684,131 人来说，全民投票是秘密和强制性的。有关选举巡回的信息可以在 corteelectoral.gub.uy 网站上查阅，该网站按部门划分。此外，还添加了一个搜索引擎，选民可以在其中输入自己的姓名并自动获得投票地点的地址。

符合条件的人必须在与他们相对应的巡回赛中投票，并记住他们必须在自己的部门内投票。在这种情况下，不允许部门间投票。

与国家一级的每一次选举一样，有几种情况是被禁止的。其中有书面、广播或电视媒体（从上周五开始）进行改变宗教信仰的宣传，以及酒精饮料的销售，酒精饮料的销售从周六晚上 7:30 开始，一直持续到周日投票结束。

选举委员会希望保证选举巡回赛从3月27日星期日上午8点开始开放 照片：蒙得维的亚支持 “不” 的示威活动

以今天为例，蒙得维的亚选举委员会特别呼吁公职人员和公证人在3月27日参加投票站，因为工作人员因 “疾病” 而流失。该组织总裁玛丽·洛佩斯告诉泰勒蒙多：“我们希望确保赛道在早上八点开放。”

投票计票预计将在周日结束时进行，但值得注意的是，计票可能会推迟到本周初。

那些已注册与选举委员会合作的人将获得不同的福利：3月28日星期一有一个假期，五天的假期将添加到当年产生的假期中。

不在州办公室工作的公证人也可以享受12个可重置单位（UR）的税收总局（DGI）的税款的折扣。这笔金额相当于约17,136乌拉圭比索，差不多400美元。

蒙得维的亚门户网站称，选举法院部长何塞·加奇托雷纳（JoséGarchitorena）报告说，这次公投的费用约为7000万比索（超过一百五十万美元）。看来，使这种情况更加昂贵的是电路上用于平板电脑的软件。

那些没有在公投中投票或有理由不投票的人将被处以相当于可重置单位的罚款，即 1,428.01乌拉圭比索（33美元）。

如果没有投票的人是公职人员或具有共和国大学颁发的学位的专业人员身份，这一数字将翻一番。

最新民意调查

咨询公司Equipos于3月9日发布了其最新调查，该调查显示，35％的乌拉圭人将投票决定将LUC的135篇文章保留在天体投票中。另一方面，有34％的人会投票通过粉红色的选票来废除它们。同时，有28％的人尚未决定，1％的人将投空票，2％的人将投票无效。

3月22日，民意调查专家西夫拉表示，根据她的最新民意调查，“不” 将获得45％的选票，而 “是” 将获得41％的选票。他们还报告说，10％ 的人尚未确定，2％ 的人将投票无效，2％ 的人将空白。

最后，Opción在3月23日发表了一项民意调查，表明 38％的公民会投票赞成 “不”，但35％的公民会投票赞成 “是”。有 22％ 的人尚未决定，1％ 的人将投票空白，2％ 的人不会参加民意调查，另有 2％ 的人将取消投票。

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