“Masterchef Celebrity”：Estiwar G 和 Manuela González 对猪皮寿司感到惊讶

“Masterchef Celebrity” 继续让厨师们感到惊讶，他们在之前的挑战中成对面临挑战，旨在使一些参与者免于穿上可怕的黑色围裙，不幸的是，拉米罗和帕梅拉；玛丽亚·T和纳塔利娅；Manuela和Aco，以及Chicho-Carlos二人组如果他们有机会赢得渴望的免疫别针，本周五他们也无法幸免地将它戴在胸前。

同样，她的队友称其为 “Chuncullo女王” 的艾达·莫拉莱斯（Aida Morales）是主角，他们选择了本周五参加比赛以赢得免疫力大头针的夫妇，以确保他们在比赛中的位置再持续一周，并表明他们应该在比赛中继续前进。

卡洛斯·贝兹说：“所有受试者都在努力寻找女王的帮助，那就是跪着唱歌等等。”

这项挑战的特征之一是，夫妻必须由一名穿着黑色围裙的参与者和另一名穿着白色围裙的参与者组成，以平衡力量。

穿着黑色围裙的女演员纳塔利娅·拉米雷斯（Natalia Ramírez）说：“我很平静，因为与厨房里的任何人在一起，我们都非常亲密。”

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女演员选择的夫妻就是这样形成的：拉米罗与艾达·博萨；阿科·佩雷斯与伊莎贝拉；纳塔利娅与托斯陶；曼努埃拉与埃斯蒂瓦·G；玛丽亚·T与卡罗来纳·戈麦斯；帕梅拉与克里斯蒂娜；卡洛斯·贝兹与科罗佐；塔坦·梅希亚与奇科·阿里亚斯。每个人都有确切的时间在60分钟内展示他们的准备工作，但条件是：将其中一个赞助品牌的 “Chunchullo女王” 分配的两种成分结合在一起。

在交付了艾达·莫拉莱斯（Aida Morales）的食材后，名人开始进行准备工作。这次，只有尼古拉斯·德·祖比里亚和豪尔赫·劳什参加了会议，他们在每个厨房站都进行了回合，以回顾他们在做什么。

在那里，他们发现了几件有趣的东西，其中之一是豪尔赫·劳什（Jorge Rausch）经过帕梅拉（Pamela）和克里斯蒂娜（Cristina）车站时发现的，帕梅拉（Pamela）和克里斯蒂娜（Cristina）选择用牛里脊肉做准备，因此陪审团告诉他们，他们应该再次开始执行他们的菜，因为选择的肉没必要煮那么多。

帕梅拉和克里斯蒂娜展示了 Masterchef Celebrity 最昂贵的基于里脊肉的莎莎酱。取自 Canal RCN 直播。

为了挽救自己的准备工作，劳什开玩笑说，参与者将提供整个计划历史上最昂贵的莎莎酱。尼古拉斯·德·祖比里亚（NicolásdeZubiría）补充说：“他们正在用里脊做酱汁，我看到它们非常比萨饼”。

其中一个幽默的时刻是塔坦·梅希亚（TatánMejía）和奇科·阿里亚斯（Chicho Ari as）扮演的，他们在厨师尼古拉斯·德·祖比里亚和豪尔赫·劳什（Jorge Rausch）的季节性访问中对菜肴进行解释时被切断了他们正在准备的一种调味料。前一集。

奇乔·阿里亚斯（Chicho Arias）在评委面前与塔坦·梅希亚（TatánMejia）一起为自己的准备辩护，让他削减了取自 Canal RCN 直播。

Chicho说：“我去捍卫'tatanism'然后留下了奶油跳动，” 塔坦·梅希亚在为自己的菜辩护时说，他笑着提到：“那种塔塔主义，我不知道会怎样，如果行得通... juep$％，我的奶油被切掉了...一切都损坏了，我们有 10 个计划，所有 10 个计划都出错了。”

是时候进行演讲了，最吸引厨师注意的菜是曼努埃拉·冈萨雷斯（Manuela González）和埃斯蒂瓦尔·G（Estiwar G）准备的菜，他们将其命名为 “Suchicharrón”，其中包括chicharrón寿司，里面有蛋黄酱和chicharrón粉。这对夫妇设法拿起了期待已久的免疫别针。

Nicolás de Zubiría说：“这真是壮观，一卷好，寿司卷中的大米是最重要的，花岗岩值得尊重，当你咬一口时，你会感觉到每块花岗岩，都经过精心调味，力量很大。”





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