芬兰暂停俄罗斯和欧盟之间唯一的火车连接

赫尔辛基，3月25日芬兰铁路公司VR周五报道，芬兰政府已下令从下周一起暂停圣彼得堡和赫尔辛基之间的火车线路，这是俄罗斯和欧盟（欧盟）之间唯一仍在运营的铁路线路。 VR官员指出，芬兰行政长官的这一决定是由于俄罗斯入侵乌克兰后欧盟对莫斯科实施的制裁，因为运营该列车服务的公司由俄罗斯国有公司RZD拥有50％的股权。 到目前为止，连接圣彼得堡和赫尔辛基的高速列车 Allegro 一直是成千上万逃离制裁的俄罗斯人的主要出发路线之一，因为空域的关闭导致俄罗斯和欧洲之间的航班暂停。 “到目前为止，我们一直按照当局的指示继续运营 Allegro，目的是确保芬兰人返回芬兰。在这几周里，想离开俄罗斯的人们有时间这样做，” 虚拟现实总监托皮·西莫拉在一份声明中说。 这家芬兰铁路公司表示，最后一班Allegro将于周日下午抵达赫尔辛基，并将取消所有后续列车，“直至另行通知”。 由于covid-19大流行导致的旅行限制，Allegro暂停了几个月，并在去年12月流行病学情况改善后恢复了流通，每个方向每天有两班火车。 恢复连接后，由于大流行，乘客人数低于平时，但根据VR的说法，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，几乎所有来自圣彼得堡的火车都已满载抵达赫尔辛基。 大多数旅行者是与国外有联系的俄罗斯公民，他们想留在芬兰或继续前往其他欧洲国家。